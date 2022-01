Royaler Schlachtplan der Queen: Lieber Meghan und Harry als Andrew

Das Königshaus hat einen neuen Schlachtplan - ein Ablenkungsmanöver von dem Missbrauchsskandal um Prinz Andrew. Warum die Royals, sogar Prinz Charles, plötzlich Prinz Harry und Herzogin Meghan mit offenen Armen empfangen.

Sind in der royalen Gunst gestiegen: Prinz Harry und seine Frau Meghan sollen nach England kommen, um von Andrew abzulenken und die Queen bei ihrem Thronjubiläum zu unterstützen.

Es war einmal... eine britische Königin. Die hatte einen Lieblingssohn und einen Lieblingsenkel. Beide Männer stellten sie und ihre Liebe sehr hart auf die Probe. Was sollte sie tun? Was so märchenhaft klingen könnte, ist leider die traurige Wirklichkeit.

Wie geht die Queen mit dem Missbrauchsskandal um Prinz Andrew um?

Doch Königin Elizabeth II. (95) wäre nicht seit fast 70 Jahren auf dem Thron, wenn sie nicht auch für die jetzige, nie dagewesen schwierige Ausnahmesituation einen Masterplan hätte.

Oder nennen wir es lieber: den royalen Schlachtplan. Denn während momentan der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew (61) alles überschattet, darf das nicht so weitergehen.

Die Queen hat schon alles in ihrer Macht stehende getan. Sie hat ihm alle Titel und Schirmherrschaften entzogen, auch "Königliche Hoheit" darf er sich nicht mehr nennen, und ihn wortwörtlich vom Königshaus verstoßen. Andrew werde als "privater Bürger" die Verantwortung übernehmen, wenn es denn tatsächlich im Herbst zum Prozess in New York kommt.

Ohne Prinz Andrew: Feiert Queen Elizabeth ihr Thronjubiläum mit Harry und Meghan?

Doch bis dahin soll Andrew jetzt am besten erstmal in Vergessenheit geraten, zumal für die britische Monarchin eigentlich ein Jubeljahr begonnen hat - am 6. Februar hat die Queen ihr 70. Thronjubiläum - und das soll, bitteschön, auch gefeiert und genossen werden. Doch wie?

Mit Prinz Harry (37) und seiner Frau Meghan (40). Denn das rebellische, geflüchtete, mitunter undankbare und streitlustige Paar ist in den Augen der Königsfamilie das kleinere Übel im Vergleich zu Andrew.

Hilfeschrei von Prinz Charles: Er legt sich bei Harry und Meghan kräftig ins Zeug

Außerdem hätten die Megxit-Aussteiger die besten Chancen, mit einer Rückkehr nach Windsor alle Aufmerksamkeit auf sich (und weg von Andrew) zu lenken.

Deshalb legt sich aktuell einer besonders ins Zeug, der bei Meghan gute Karten hat (er führte sie damals zum Altar): Harrys Vater, Thronfolger Prinz Charles (73). Immer wieder und immer nachdrücklicher lädt er die beiden zu sich ein, mit dem liebevollen Vermerk, dass sie auch gerne jederzeit bei ihm wohnen könnten.

Offiziell behauptet Charles, er wolle endlich seine Enkelin Lili Diana (7 Monate) sehen. Inoffiziell ist es ein Hilfeschrei.

Andrew ist bereits am Boden. Aber er soll die Krone nicht mit in den Abgrund stürzen.

