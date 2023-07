Royale Gerüchteküche: Nehmen sich Harry und Meghan "eine Auszeit"?

Die Beziehung von Prinz Harry und Meghan Markle soll am Ende sein. Royal-Experten berichten über "eine Auszeit", die sich das Paar genommen haben soll.

Wie bitter wäre das Scheitern der Ehe nach nur fünf Jahren? Seit Monaten gibt es Gerüchte über Herzogin Meghan und Prinz Harry, die von einer dramatischen Trennung handeln. Noch hat sich das Paar nicht selbst zu den Schlagzeilen geäußert, doch Royal-Experten halten das Szenario für möglich. Prinz Harry soll gar schon Kontakt zu Scheidungs-Anwälten gehabt haben, heißt es aus Kalifornien. Dort lebt der Sohn von König Charles nach dem Megxit mit Ehefrau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet.

Ehe-Krise: Lassen sich Meghan Markle und Prinz Harry scheiden?

Mehrere Royal-Experten plauderten in den vergangenen Wochen offen über Ehe-Probleme bei den Sussexes – zuletzt die britische Autorin Lady Colin Campbell im TV bei "GB News". Sie will sogar aus "fünf absolut zuverlässigen Quellen" wissen, "dass Harry schon vor einigen Monaten die Anwälte eingeschaltet hat". Die Ehe von Meghan und Harry sei nur noch Schein, "um Geld zu verdienen", behauptet Campbell.

Angestellter von Prinzessin Diana spricht von Gehirnwäsche

Und auch Prinzessin Dianas ehemaliger Butler Paul Burrell deutete bereits an, dass ein Ehe-Aus anstehen würde: "Ich habe keinen Zweifel, dass es passieren wird. Wir wissen alle, dass es passieren wird." Bei "GB News" sprach er gar von einer Gehirnwäsche, welche Meghan ihrem Ehemann unterzogen haben soll. "Hat er sich von ihrer Schönheit hat blenden lassen?"

Burrell ist noch immer eng mit dem britischen Königshaus verbunden und hat einen direkten Draht zu Strippenziehern im Palast. Doch zu Prinz Harry, der in Montecito lebt, soll Dianas einstiger Bodyguard keinen Kontakt mehr haben.

Bericht: Harry und Meghan sollen sich "eine Auszeit" nehmen

Einen Bericht von "Radar Online" zufolge, sollen sich Harry und Meghan "eine Auszeit" nehmen. Das Paar hofft, damit ihre Bindung zueinander wieder aufbauen zu können.

Royal-Expertin Angela Levin bringt auch Harrys angeblichen Rückzugsort in Los Angeles ins Spiel. Laut "Sun" soll Harry in der Krise von Meghan in ein geheimes Hotelzimmer in einem privaten Club fliehen: "Es kommt mir so vor, als wenn er sich dahin flüchten kann, wenn die Dinge schlecht stehen. Schreit sie ihn an? Ist er deprimiert?" Prinz Harry dementierte die Berichte über die Absteige: "Das ist nicht wahr."

In der "New York Post" ist im Juni auch ein Bericht veröffentlicht worden, der von "Harry allein zu Haus" handelt. Während Meghan in Los Angeles auf Partys gesehen werde, bleibe der Herzog von Sussex in der Villa in Montecito. "Seltsamerweise neigt sie dazu, Harry zu Hause zu lassen", twitterte Society-Kolumnistin Petronella Wyatt.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Auch die negative Berichterstattung über die gescheiterten Geschäftsabschlüsse des Paares, so wurde zum Beispiel ihr Podcast "Archetypes", der erst im letzten August bei Spotify an den Start ging, bereits nach einer Staffel wieder eingestellt, erschwerend auf ihre Beziehung auswirken. Auch über die Tatsache, dass die gemeinsame Netflix-Doku, trotz großer Streaming-Erfolge, nicht für einen Emmy nominiert wurde, sollen die Sussexes sehr enttäuscht gewesen sein , sogar von Hasskampagnen und Sabotage in Hollywood soll die Rede sein.

Palast-Insider: Harry passt nicht in Meghans kitschige Welt

Und auch aus dem Palast in England gibt es neue Stimmen. "Das Problem ist, dass das nie eine Beziehung auf Augenhöhe war", erzählt ein Insider gegenüber "Bild". Bereits seit April soll es unter den Angestellten von König Charles zu Plaudereien über den Zustand von Harrys Ehe geben.

So wird ein royaler Insider mit "Sie versuchen herauszufinden, was ihnen widerfahren ist. Harry würde nicht in Meghans kitschige Welt passen und müsse sich selbst finden", zitiert.