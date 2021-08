Rafi Rachek: Hat er seit seinem Coming-out noch Kontakt zu seiner Familie?

Mit seinem Coming-out bei "Bachelor in Paradise" hat Rafi Rachek 2019 einen mutigen Schritt gewagt. Inzwischen ist er mit dem schwulen TV-Star Sam Dylan glücklich liiert. Wie ist das Verhältnis zu seiner Familie?

Rafi Rachek hat 2019 für einen Gänsehaut-Moment im deutschen Trash-TV gesorgt. In der RTL-Show "Bachelor in Paradise" outete er sich vor einem Millionenpublikum als schwul. In "Prince Charming"-Kandidat Sam Dylan hat er seine große Liebe gefunden. Wie leben die beiden privat? Und wie steht Rafis Familie zu seinem Coming-out?

Deshalb hat Rafi Rachek sich im TV als schwul geoutet

Eigentlich ist ein Coming-out ein sehr persönlicher und intimer Moment, den man mit Freunden und Familie teilt. Rafi Rachek hatte dabei allerdings sehr viel mehr Zuschauer. Im Gespräch mit verriet er 2019, warum er seine Sexualität bei "Bachelor in Paradise" offenbarte: "Ich habe einfach gemerkt, das es ["Bachelor in Paradise", d.R.] nicht meins ist und ich einfach nicht glücklich bin und dass die anderen das Recht haben, zu erfahren, was los ist."

Nach Rafi Racheks Coming-out: Wie ist das Verhältnis zu seiner Familie?

Die große Sorge von Rafi Rachek war, wie seine Familie sein Coming-out aufnehmen würde. Vor der TV-Ausstrahlung sprach er mit seinen Eltern persönlich, wie er RTL erklärte: "Ich stand vor meinen Eltern und habe gesagt: 'Ich kann nicht der Sohn sein, den ihr euch wünscht. Es ist mir super schwer gefallen. Sie haben beide geweint, ich habe auch geweint. Das war ein krasser Schritt, ein krasser Moment." Seine Mutter sei der Überzeugung, dass der TV-Star geheilt werden könne. Ein Bruder habe sogar den Kontakt abgebrochen. "Er hat gesagt, das ist eine Kopfsache, das könnte man doch umschalten und ich sei pervers."

Aufgrund seiner Corona-Erkrankung 2020 hat Rafi Rachek mittlerweile wieder Kontakt zu seiner Familie. "Der Kontakt war auf jeden Fall da und ist auch noch da", sagte er dazu.

Freund von Rafi Rachek: Woher kennt man Sam Dylan?

Seit 2019 ist Rafi Rachek mit seinem Freund Sam Dylan zusammen, der ebenfalls kein Unbekannter im Trash-TV ist. Seinen ersten großen TV-Auftritt hatte Sam Dylan in der schwulen Dating-Show "Prince Charming" 2019 und buhlte gegen zahlreiche Single-Männer um Nicolas Puschmann. Doch nach einigen Folgen verließ er die Sendung freiwillig.

Im Sommer 2020 trat er mit Trash-VIPs wie Willi Herren, Kate Merlan, Georgina Fleur und Jürgen Milski in der Show "Kampf der Realitystars" an und schaffte es sogar bis ins Finale. Diesen Erfolg krönte er kurze Zeit später mit einem Kampf bei "Das große Sat.1 Promiboxen" gegen Influencer Serkan Yavuz, den er allerdings verlor.

Wie haben sich Rafi Rachek und Sam Dylan kennengelernt?

Mit ihren Fans teilen Rafi Rachek und Sam Dylan viele private Momente auf Instagram. Kennengelernt haben sie sich über eine gemeinsame Freundin, das Ex-Bachelor-Babe Jade Übach. "Unser erstes Date war mit Jade, wir waren auf der Kirmes gewesen. Wir hatten wie immer viel Spaß und auch ein bisschen getrunken", erzählte das Paar Anfang 2020 im Interview mit " ". Dabei soll es auch zu einem ersten Kuss gekommen sein.

Krawallige Beziehung zwischen Sam Dylan und Rafi Rachek

Wer Sam Dylan und Rafi Rachek in den sozialen Medien folgt, dem wird wahrscheinlich nicht so schnell langweilig werden. Das Paar führt eine sehr turbulente Beziehung, in der Streitereien auch mal auf Instagram ausgetragen werden. Im November 2020 fetzten sie sich öffentlich, als Sam Dylan mit BFF Georgina Fleur im Dubai-Urlaub für Dauer-Schlagzeilen sorgte.

Beim gemeinsamen Versöhnungs-Trip nach Gran Canaria ließen es Sam und Rafi im Dezember 2020 dann allerdings zu heftig krachen und wurden aus ihrem Hotel geworfen. Auch das wurde mit den Fans auf Instagram geteilt.

Kurzzeitige Trennung bei Rafi Rachek und Sam Dylan: Was war der Grund?

Nach zwei Jahren Beziehung folgte dann im Mai 2021 die Trennung. Rafi Rachek erklärte dazu, dass sie zu viel Zeit in der Corona-Krise miteinander verbracht hätten. Im Juli folgte aber bereits das Liebes-Comeback.

Der wahre Grund der Trennung offenbarten die beiden erst, als sie wieder zusammen waren. Rafi hatte sich um die gemeinsame Freundin Jasmin Herren gekümmert, die den Verlust ihres Ehemannes Willi Herren verkraften musste. Da Sam davon allerdings nichts wusste, glaubte er, sein Freund würde ihn betrügen. Mittlerweile ist dieses Missverständnis geklärt und die beiden wieder ein Paar.

Rafi Rachek ist bei "Promi Big Brother" 2021 dabei

Rafi Rachek ist auch 2021 wieder im Trash-TV zu sehen und nimmt neben anderen VIPs bei "Promi Big Brother" teil. Vor allem mit Mitstreiterin Melanie Müller kracht er dabei immer wieder aneinander.

Streit zwischen Melanie Müller und Rafi Rachek: Worum geht es?

Der Zoff zwischen den beiden Trash-VIPs bei "Promi Big Brother" 2021 sorgt nicht nur unter den Kandidaten für Verwirrung. Viele Zuschauer fragen sich, was das Problem von Rafi Rachek ist.

Der schwule TV-Star wirft Melanie Müller vor, ein falsches Spiel zu spielen. Sie und Mitstreiter Eric Sindermann würden sich Rafi zufolge bereits kennen und hätten zuvor eine Absprache getroffen, gemeinsam für Unterhaltung zu sorgen. Warum genau das ein Problem sein sollte, erschließt sich aber nicht so richtig. Melanie Müller und Eric Sindermann streiten die Vorwürfe ab.