Rätsel um Halloween-Kostüm: Heidi Klums Maskenbildner exklusiv in der AZ 

Jahr für Jahr überrascht Heidi Klum zu Halloween mit einem neuen Grusel-Look. Die 52-Jährige ist für ihre auffälligen Kostüme bekannt. Der Mann, dem sie die schaurigen Outfits zu verdanken hat, ist der US-amerikanische Maskenbildner Mike Marino. Im exklusiven Interview mit der AZ verrät er jetzt, was man dieses Jahr von Heidi Klum zu Halloween erwarten kann.

Welches Halloween-Kostüm ist dieses Jahr von Heidi Klum zu erwarten? Ihr Maskenbildner, der sie 2019 beispielsweise zum Cyborg mutieren ließ, äußert sich exklusiv in der AZ.

In wenigen Tagen heißt es wieder: "Süßes oder Saures." Bei Heidi Klum (52) ist die Halloween-Vorfreude groß und auch 2025 lädt die Blondine wieder zu ihrer Gruselparty nach New York. Als selbst ernannte "Königin von Halloween" überrascht Klum stets mit den spektakulärsten Kostümen. 2024 machte sie als weiblicher E.T. den roten Teppich unsicher. Zwei Jahre zuvor mutierte die "Germany's Next Topmodel"-Chefin zum Riesenwurm, während Ehemann Tom Kaulitz (36) den blutverschmierten Angler gab. Was ist heuer von Heidi Klum an Halloween zu erwarten? Im exklusiven Interview mit der AZ äußert sich der Mann, der das wohl am besten weiß.

Halloween-Kostüm von Heidi Klum: Maskenbildner verrät Details in der AZ

Der US-amerikanische Maskenbildner Mike Marino war bereits für viele Halloween-Looks von Heidi Klum verantwortlich. In der AZ verrät er: "Heidi hat immer ein sehr interessantes Kostüm – egal, ob es meine Idee ist, ihre Idee oder eine Kombination aus beidem." Der Make-up-Spezialist ist also oftmals selbst aktiv im kreativen Prozess beteiligt – und das schon Monate vor dem 31. Oktober.

"Besonders in diesem Jahr wird [Heidi, d. R.] nicht nur ikonisch sein, sondern auch extrem hässlich und Furcht einflößend. Sie ist an 364 Tagen im Jahr wunderschön, aber an diesem einen Tag wird sie die Hässlichste sein!", so Marino euphorisch.

Maskenbildner Mike Marino über Heidi Klum: "Gibt keine Konkurrenz"

Dass Heidi Klum Jahr für Jahr so viele Menschen mit ihrem Halloween-Kostüm fasziniert, verwundert Mike Marino überhaupt nicht: "Sie ist die mutigste [Prominente, d. R.], die sich jemals in die Welt der prothetischen Make-up-Kunst gewagt hat. Niemand kommt ihrer Hingabe, ihrem Enthusiasmus und ihrer Begeisterung gleich." Den Titel als "Königin von Halloween" habe sich die 52-Jährige regelrecht verdient: "Ganz eindeutig, ohne jeden Zweifel – da gibt es keine Konkurrenz! Heidi ist die absolute Königin!"

Vergangenes Halloween-Kostüm: Heidi Klum (re.) und Ehemann Tom Kaulitz verkleideten sich 2024 als weiblicher und männlicher E.T. © imago/Cover-Images

Halloween-Look von Heidi Klum: So hoch sind ihre Ansprüche

Marino verrät, dass er für Klum selbst Looks entwerfe und umsetze, "um die wir nicht einmal von Filmproduktionen gebeten werden". Es wird deutlich, welch hohe Ansprüche Heidi Klum an den Maskenbildner hat. Für ihre schaurigen Halloween-Looks erwartet das Supermodel eine absolute Perfektion wie am Set eines Hollywood-Streifens.

Mit Heidi Klum zusammenzuarbeiten, sei für Mike Marino stets eine "großartige Erfahrung". Der Maskenbildner sagt der AZ: "Sie lässt sich nie ablenken. Sie ist geduldig. Sie sitzt da und macht alles, was wir von ihr brauchen. Sie ist weder am Handy noch schreibt sie Nachrichten. Sie schenkt uns ihre volle Aufmerksamkeit." Zudem schwärmt Marino: "Heidi ist ein absoluter Teamplayer. Sie ist immer so begeistert – das macht die Zusammenarbeit mit ihr unglaublich angenehm. Es hat nichts mit Arbeit zu tun, sondern ist wie gemeinsames Improvisieren. Es ist, als würde man ein Konzert mit einer Künstlerin auf höchstem Niveau geben. Man weiß einfach, dass es eine aufregende und schöne Erfahrung wird."

2022 mutierte Heidi Klum (li.) an Halloween zu einem Riesenwurm. Ehemann Tom Kaulitz trat als blutverschmierter Angler auf. © imago/Cover-Images

Maskenbildner über Heidi Klum: "Auf schöne Weise hässlich"

In Bezug auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm verriet Heidi Klum bereits in der " " von Jimmy Fallon (51), dass sie "extra hässlich und supergruselig" sein werde. Außerdem gab sie vor wenigen Wochen via Instagram einen ersten Einblick in die Kostümvorbereitungen. Sie zeigte einen 3-D-Abdruck ihres Gesichts und sorgte für Spekulationen bei Fans. Einige vermuteten, dass Klum heuer als Roboter den roten Teppich betritt – andere wiederum tippten auf Kostümierungen als Zombie, Werwolf oder als Alien. Mike Marino erklärt der AZ: "Es ist zu hundert Prozent wahr: Sie wird dieses Jahr auf schöne Weise hässlich sein. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Spannung steigt: Das ist von Heidi Klums Halloween-Look zu erwarten

Auch verrät der US-amerikanische Maskenbildner, dass Klums "diesjähriges Kostüm" sein "persönlicher Favorit" von allen Looks sei, die er bisher für die Blondine kreieren durfte. Man darf also durchaus gespannt sein, welche Verkleidung die 52-Jährige auf ihrer Halloweenparty präsentieren wird. "Das Kostüm ist etwas, wovon ich meine ganze Kindheit lang geträumt habe", schwärmt Marino.

Mike Marino an der Seite seiner Partnerin, dem Model Olga Hoffmann, auf Heidi Klums "HeidiFest" im September. © imago/Future Image

Wie sehr Heidi Klum ihren Maskenbildner schätzt, konnte man wenige Tage vor Start des Oktoberfests in München erfahren. Mike Marino war zu Gast auf Klums "HeidiFest", das sie im Hofbräuhaus feierte.