Halloween-Party von Heidi Klum 2022: Die schrillsten Promi-Kostüme

Was für ein rauschendes Fest. Am Montagabend gab Topmodel Heidi Klum in New York zum 21. Mal ihre legendäre Halloween-Party. Die 49-Jährige ging als Riesenwurm – am Haken von Gruselfischer Tom Kaulitz. Und auch die anderen prominenten Gäste waren echte Hingucker...

01. November 2022 - 12:43 Uhr | AZ/dpa

dpa/Evan Agostini 17 Hier kann man nicht wegsehen: Die Bilder der Klum-Grusel-Party... dpa/Evan Agostini 17 Familienfoto mit Schwägerin Heidi und Bruder Tom: Bill Kaulitz (li.) kam als Arielle Instagram 17 Zu später Stunde schlüpfte Heidi Klum aus ihrem Wurm-Kostüm – und posierte mit Influencer Riccardo Simonetti (als Cher) dpa/Evan Agostini 17 Künstlerin Amanda Lepore dpa/Evan Agostini 17 Elon Musk erschien mit seiner Mutter Instagram 17 Designerin Marina Hoermanseder in einem Kleid mit angeklebten Kuschel-Dalmatiner dpa/Evan Agostini 17 Heidi Klum hing als Riesenwurm an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz dpa/Evan Agostini 17 Schauspielerin Heather Graham und John de Neufville dpa/Evan Agostini 17 Schlagzeuger und Produzent Ahmir "Questlove" Thompson dpa/Evan Agostini 17 Jeremy Scott und Gigi Goode dpa/Evan Agostini 17 Leni Klum umarmt Mama Heidi dpa/Evan Agostini 17 Sängerin Kim Petras dpa/Evan Agostini 17 Elon Musk in einer rot-schwarzen Kriegerkluft dpa/Evan Agostini 17 Schauspielerin Heather Graham dpa/Evan Agostini 17 Schauspielerin Julia Fox dpa/Evan Agostini 17 Heidis Tocher Leni Klum dpa/Evan Agostini 17 US-TV-Star Coco Austin und Rapper Ice-T

Verkleidet als Riesenwurm hat sich Gruselfan Heidi Klum zu Halloween von ihrem Liebsten Tom Kaulitz an den Haken nehmen lassen. An einer Angelschnur erschien das Model Montagnacht zu ihrer Halloween-Party in New York. Erst im Stehen, dann auf dem Boden zappelnd ließ sich Klum im fleischigen Ganzkörperkostüm zusammen mit "Tokio Hotel"-Gitarrist Kaulitz (33) als Gruselfischer ablichten. Dann trippelte die 49-Jährige zur eigenen Feier. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei. Lesen Sie auch Heidi Klum verwandelt sich für Halloween-Party in einen Wurm X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Klums stets spektakuläre und zumeist extrem aufwendige Kostümierungen zur Gruselnacht werden jedes Jahr mit Spannung erwartet. Als wuselige Wurm-Erscheinung festigte die gebürtige Rheinländerin ihren Ruf als "Queen of Halloween" in ihrer US-Wahlheimat. Ihre 21. Halloween-Party ließ sie in einem Hotel in New Yorks Lower East Side steigen. Bill Kaulitz als Arielle, Elon Musk in Kriegerkluft In diesem Jahr gaben dann wieder viele Promi-Gäste und Familienmitglieder die Ehre und boten selbst imposante Kostüme dar. Tochter Leni Klum präsentierte sich als Catwoman, Schwager und "Tokio Hotel"-Frontman Bill Kaulitz kam als Meerjungfrau Ariel. Starunternehmer - und jetzt auch Twitter-Chef - Elon Musk erschien in einer rot-schwarzen Kriegerkluft mitsamt seiner Mutter. Riccardo Simonetti erschien mit XXL-Perücke als Cher Unter den Gästen aus Deutschland waren u.a. auch Influencer Riccardo Simonetti (als Cher), Designerin Marina Hoermanseder (mit angeklebten Kuschel-Dalmatiner) und Drag-Queen Candy Crash (als Marilyn Monroe). Außerdem: Sängerin Kim Petras, GNTM-Gewinnerin Alex Mariah, Make-up-Artist Florian Ferino und der erfolgreiche Promi-Manager Tobi Koppenhöfer. Die besten Schnappschüsse der Party von Heidi Klum finden Sie in der Fotostrecke oben.