Queen Elizabeth: Der geheime Todes-Pakt mit Philip

Anfang April starb Prinz Philip mit 99 Jahren. Dass die Queen mittlerweile wieder herzlich lachen kann, liegt womöglich an einem geheimen Pakt, den sie mit Prinz Philip geschlossen hatte.

Vor 11 Wochen hat Queen Elizabeth (95) ihren geliebten Ehemann und damit auch die größte Stütze in ihrem Leben verloren. Trotzdem nimmt sie verantwortungsbewusst diverse öffentliche Termine wahr, bei denen man sie sogar häufig trotz Trauer lächeln sieht. Das hat einen bestimmten Grund.

Königin Elizabeth II. von Großbritannien auf der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor. © Jonathan Brady/pool PA/AP/dpa

Wie die britische Zeitung " " berichtet, haben Queen Elizabeth und Prinz Philip zu dessen Lebzeiten einen Pakt geschlossen: Die Person, die nach dem Tod des anderen zurückbleibt, soll nicht zu lange trauern, sondern den Rest des Lebens genießen. Dass die Queen diesen Plan jetzt in die Tat umsetzt, ist besonders nach den Bildern von Prinz Philips Trauerfeier ein erfreulicher Anblick. Damals musste die Queen aufgrund der Coronabestimmungen von ihrer Familie getrennt sitzen und alleine ihrem verstorbenen Mann gedenken.

Der Tod von Prinz Philip kam wenig überraschend. Noch im Februar, wenige Wochen vor seinem Tod, wurde er am Herzen operiert. Nun scheint besonders das traditionelle Rennen in Ascot der Queen Freude bereitet zu haben. Ein Vertrauter erklärt: "Das hat sie unglaublich aufgemuntert. Sie vermisst Prinz Philip schrecklich, aber sie war auf seinen Tod vorbereitet. Sich so sehr um jemanden zu sorgen, dessen Gesundheitszustand zunehmend schlechter wird, ist kräftezehrend. So war es auch für Ihre Majestät."