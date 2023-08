Provokation unter Ex-FC-Bayern-Kollegen: Mats Hummels macht Thomas Müller deutliche Ansage

Was ist denn bei Mats Hummels und Thomas Müller los? Auf Instagram liefern sich die beiden ehemaligen FC-Bayern-Kollegen einen verbalen Schlagabtausch.

Insgesamt fünf Jahre liefen Mats Hummels und Thomas Müller gemeinsam für den FC Bayern auf. Während Müller seit 2008 ohne Unterbrechung für die Münchner spielt, gab Hummels 2007 ein kurzes Gastspiel und kehrte von 2016 bis 2019 an die Isar zurück. Inzwischen kickt der Ex-Mann von Cathy Hummels für Borussia Dortmund, blieb mit seinen ehemaligen Kollegen aber freundschaftlich verbunden. Hat sich das nun geändert? Auf Instagram liefern sich die beiden Profifußballer aktuell einen verbalen Schlagabtausch.

Hummels vs. Müller: "Zeit, dass du weder die eine noch die andere Liga gewinnst"

"Ich freue ich, euch dieses Jahr wieder den Ar... aufreißen zu dürfen", poltert Thomas Müller in seiner Instagram-Story und erwähnt dabei seinen ehemaligen Mitspieler Mats Hummels. Die Retourkutsche lässt nicht lange auf sich warten, der 34-jährige BVB-Kicker antwortet ebenfalls öffentlich via Instagram und schreibt: "Es ist vor allem Zeit, dass du weder die eine noch die andere Liga gewinnst!" Was steckt hinter diesen deftigen Ansagen?

Wegen Fantasie-Fußball: Thomas Müller und Mats Hummels provozieren einander

Fans des FC Bayern und Borussia Dortmund müssen sich keine Sorgen – oder Hoffnung – machen, dass es zwischen den Ex-Kollegen geknallt hat. Der Beef bei Mats Hummels und Thomas Müller bezieht sich auf einen fiktiven Wettbewerb im Fantasie-Fußball. Beide Profi-Kicker liefern sich einen Kampf über die Fußball-Manager-App "Kickbase", in der sich User eine Online-Mannschaft aus realen Spielern zusammenstellen können. Das Abscheiden des Teams beruht auf echten Leistungen der einzelnen Fußballer, basierend auf den Daten des Sportanalyseunternehmens "Opta Sports".

Nur ein FC-Bayern-Spieler: Thomas Müller setzt bei Fantasie-Mannschaft auf andere Fußballer

Thomas Müller gibt in seiner Instagram-Story auch einen kleinen Einblick in seine aktuelle Fantasie-Mannschaft. Darunter sind Spieler wie Pascal Stenzel (VfB Stuttgart), Merlin Röhrl (SC Freiburg) und Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund). Erstaunlich ist dabei, dass der Vize-Kapitän des FC Bayern dabei, mit Ausnahme von Noussair Mazraoui, nicht auf Spieler aus seiner eigenen Mannschaft setzt. Hat er kein Vertrauen in seine reale Mannschaft? Das wäre auf jeden Fall vorstellbar, nachdem die Münchner am vergangenen Samstag mit 0:3 gegen RB Leipzig im DFL Supercup eine deutliche Pleite kassierten – trotz des vielfach umjubelten Neuzugangs Harry Kane.