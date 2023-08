Quoten-Duell bei Florian Silbereisen und Harry Kane: Mehr Zuschauer bei "Schlagerstrandparty" oder FC Bayern?

Am Samstagabend lieferten sich zur Abwechslung mal andere Gegner ein spannendes Rennen um die Gunst der Zuschauer. Während Florian Silbereisen in der ARD mit der "Schlagerstrandparty" seine Fans begeisterte, feierte Harry Kane in Sat.1 seine Premiere als Neuzugang beim FC Bayern. Wer konnte das größere Publikum locken und die höhere Einschaltquote generieren?

13. August 2023 - 12:25 Uhr | Sven Geißelhardt