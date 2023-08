Hat Stefan Mross Alkoholprobleme? Schlagerstar spricht Klartext über Gerüchte

Stefan Mross soll ein Alkoholprobleme haben. Dieses Gerücht machte erst kürzlich die Runde. Zu viel für den "Immer wieder sonntags"-Moderator. Der Ex-Mann von Anna-Carina Woitschack meldete sich nun öffentlich zu den Vorwürfen zu Wort.

Die Schlagzeilen rund um Stefan Mross wollen einfach nicht abreißen. Nach der Trennung mit Anna-Carina Woitschack, dem Anbandeln mit der besten Freundin seiner Ex-Frau und der Auseinandersetzung im Hotel, die mit einem Haftbefehl endete, sorgten zuletzt angebliche Alkohol-Eskapaden für Negativ-Meldungen. Das wollte der "Immer wieder sonntags"-Moderator nicht auf sich sitzen lassen.

Alkoholprobleme? Stefan Mross spricht Klartext: "Man wollte mich zerstören"

Darum meldete sich der 47-Jährige nun selbst zu den Spekulationen zu Wort. "Es war eine ganz gezielte Hetzkampagne, man wollte mich zerstören", stellte Mross im SWR-Podcast "Assenheimers Promitalk" klar.

Zu seinem Alkoholkonsum während der aktuellen Staffel seiner beliebten Schlagershow sagte der Musiker: "Ja klar trinkt man mal was an der Hotelbar. Ich kann jetzt nicht sagen, ich setze mich da mit einem Pfefferminztee hin."

Die Nächte durchfeiern würde er aber nicht. Immerhin müsse Mross für seine Moderation in Topform sein. "Es ist für mich ein 'No-Go', irgendwo herumzuhängen, wenn ich am Sonntagmorgen die Sendung habe."

"Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross in ungünstigem Moment erwischt

Die Gerüchteküche brachte neben einer Aussage von Ex-Frau Anna-Carina Woitschack in einem Interview mit der "Bild" auch ein Auftritt seiner neuen Freundin zum Brodeln. Während Eva Luginger (35) mit ihrem Vater auf der Bühne stand, wurde Mross desinteressiert mit einem Maßkrug in der Hand abgelichtet.

Im Podcast erklärte Mross, dass er gar nicht so viel getrunken habe und sehr wohl Spaß an der Veranstaltung hatte. Er sei einfach in einem ungünstigen Moment abgelichtet worden. "Das hat natürlich keiner geschrieben und da sage ich schon, das sind Geschichten, wo ich sage: Mensch, bitte nicht so, bitte nicht so zerstörerisch wirken auf Leute, die sich was aufbauen".