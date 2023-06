Stefan Mross hält an Liebes-Tattoo mit Ex Anna-Carina fest

Liebe geht unter die Haut. Im Fall von Stefan Mross trifft das in mehr als einer Hinsicht zu. Er ließ sich für Anna-Carina Woischack ein Tattoo auf den Unterarm stechen – obwohl die beiden seit über einem halben Jahr getrennt sind, ist der Schriftzug noch da. Vielleicht hat sich Mross ein Beispiel an seinem Schlagerkollegen Florian Silbereisen genommen.

So ganz scheint sich Stefan Mross doch nicht von seiner Ex Anna-Carina Woitschack trennen zu können. Der Name der 30-Jährigen ziert nach wie vor den Unterarm des Schlagersängers – eintätowiert in chinesischen Schriftzeichen.

Stefan Mross: Liebes-Tattoo für Ex Anna-Carina

Beziehungstechnisch hat sich das ehemalige Schlager-Traum-Paar bereits neu orientiert. Stefan Mross ist seit einigen Wochen mit Anna-Carinas einstiger bester Freundin, Eva Luginger, liiert und auch seine Ex ist wieder glücklich vergeben.

Obwohl sich die beiden bereits im November 2022 trennten, trägt Mross noch immer ein Tattoo, das an Anna-Carina erinnert, auf dem Unterarm: Dort steht ihr Name in chinesischen Schriftzeichen geschrieben.

In der heutigen Zeit lassen sich Liebesbekundungen, die unter die Haut gehen, auch wieder entfernen. Bisher schien Mross den Namen einer Verflossenen aber nicht loswerden zu wollen.

Bei "Immer wieder sonntags" ist das Tattoo gerade an heißen Tagen gut zu erspähen, wenn der Gastgeber der Schlagershow sich die Ärmel hochkrempelt.

Das Tattoo von Stefan Mross: Der Name seiner Ex Anna Carina im chinesischen Schriftzug. © Imago/ POP-EYE

Vorbild für Stefan Mross? Florian Silbereisen behielt sein Helene-Fischer-Tattoo

Alleine ist Mross mit seinem Tattoo nicht. Auch Florian Silbereisen trägt eine Erinnerung an seine Ex-Freundin mit sich herum. Seit 2011 ist das Gesicht von Helene Fischer auf seinem Oberarm verewigt. Entfernen lassen möchte Silbereisen die Tätowierung nicht.

"Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte. Andere haben einen Michael Jackson oder eine Madonna tätowiert. Ich hab' halt dann die Schlagerqueen da drauf. Das ist doch schön", erklärte der Sänger 2021 gegenüber RTL. Vielleicht wird auch Mross den Schriftzug als Erinnerung an die schönen gemeinsamen Jahre behalten.