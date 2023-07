Pakt mit Stefanie Hertel? Stefan Mross ignoriert Ex-Frau bei "Immer wieder sonntags"

Was war denn am Sonntagmittag bei "Immer wieder sonntags" los? Auf der Bühne begrüßte Stefan Mross seine Ex-Frau Stefanie Hertel, doch nach deren Auftritt war von ihm plötzlich nichts mehr zu sehen. Hat der Moderator sie aufgrund eines Familienpaktes ignoriert?

Sonntags steht das Vormittagsprogramm der ARD ganz im Zeichen des Schlagers, denn allwöchentlich empfängt Stefan Mross in seiner Sendung "Immer wieder sonntags" die größten Stars der Branche. Am 2. Juli begrüßte der Musiker unter anderem die Kastelruther Spatzen, Nicole, die jungen Zillertaler und Linda Fäh. Mit dabei war auch Stefanie Hertel, die mit Stefan Mross von 2006 bis 2012 verheiratet war. Doch statt sich in herzlicher Einigkeit zu präsentieren, wirkte das Verhältnis des ehemaligen Paars merkwürdig unterkühlt. Was war da los?

Stefan Mross über Stefanie Hertel: "Ich kenne sie seit vielen, vielen Jahren"

Vor ihrem Auftritt kündigte Stefan Mross, wie es für einen Moderatoren gehört, seine Ex-Frau dem Publikum an. "Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu Stefanie Hertel", sagte er und fügte unter lautem Gelächter der Zuschauer hinzu: "Da möchte ich folgendes dazu sagen: Ich kenne Stefanie Hertel wirklich seit vielen, vielen Jahren." Der Schlagerstar lobte ihr Engagement beim Musical "Mamma Mia!" und schwärmte von ihrer Performance. Passend dazu sang die 43-Jährige die deutsche Version des ABBA-Hits "Dancing Queen".

Kühler Auftritt: Ex-Paar Mross und Hertel zeigen sich distanziert

Doch nach dem Auftritt von Stefanie Hertel war Stefan Mross plötzlich verschwunden. Normalerweise plaudert er oft noch mit seinen Gästen, doch die Ex-Frau wurde offenbar ignoriert. Stattdessen folgte ein etwas peinliches Gespräch der Sängerin mit der Puppe Willi und ein gemeinsames Duett. Von Mross fehlte weiterhin jede Spur, Stefanie Hertel kündigte selbst den nächsten Act an. Warum zeigten sich die beiden bei "Immer wieder sonntags" derart distanziert?

Familienpakt: So schützt Mross sein Privatleben

Der Grund dafür könnte sein, dass Stefan Mross, Stefanie Hertel und die gemeinsame Tochter Johanna ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushalten wollen und nur selten über Familienangelegenheiten sprechen. Dieser Deal soll die gesamte Familie schützen. Vor einigen Monaten erklärte Johanna Mross im Gespräch mit der AZ die Gründe, warum sie nicht mehr über das Leben ihres Vaters plaudern wolle. "Generell versuche ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit zu halten! Natürlich rede ich über Lanny und meine Mutter, weil wir zusammen als Band Musik machen und auch zusammen auf der Bühne singen. Da gibt es eine Schnittmenge zum Job. Alles andere bleibt privat!"

Johanna Mross (2.v.l.) mit Vater Stefan Mross (li.), Mutter Stefanie Hertel und Stiefpapa Lanny © BrauerPhotos

Familie Mross/Hertel will sich so vor Negativ-Schlagzeilen schützen und die Musik in den Vordergrund stellen. Warum Stefan Mross aber ausgerechnet nach Hertels Auftritt bei "Immer wieder sonntags" verschwand, bringt die Gerüchteküche aber erst recht zum Brodeln...