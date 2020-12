"Promis unter Palmen" 2021: Sind das die neuen Kandidaten?

Nachdem "Promis unter Palmen" dieses Jahr bei Sat.1 für hervorragende Quoten gesorgt hat, wird es auch 2021 eine neue Staffel geben. Welche VIPs könnten dabei sein?

Alkohol-Eskapaden, Mobbing und Protagonisten von der Promi-Resterampe - mit diesem einfachen Rezept hat Sat.1 mit "Promis unter Palmen" einen großen Erfolg gefeiert. Auch 2021 werden wieder mehr oder weniger bekannte Menschen in der Trash-Show dabei sein.

Aber welche Kandidaten stehen zur Auswahl? " " will herausgefunden haben, wer in Thailand um einen Gewinn von 100.000 Euro spielt. Und die mögliche Besetzung könnte es in sich haben, was den Krawall-Faktor anbelangt.

Ist Giulia Siegel bei "Promis unter Palmen" 2021 dabei?

Unter anderem sind DJane Giulia Siegel, Ballermann-Sängerin Melanie Müller, Reality-Urgestein Georgina Fleur und Dragqueen Katy Bähm im Gespräch um eine Teilnahme.

Welche weiteren Promis als Kandidaten für "Promis unter Palmen" 2021 gehandelt werden, sehen Sie in der Bilderstrecke.