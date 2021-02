"Promis unter Palmen" 2021: Kandidaten stehen fest - Georgina Fleur doch nicht dabei

Nachdem "Promis unter Palmen" im vergangenen Jahr bei Sat.1 für hervorragende Quoten gesorgt hat, wird es auch 2021 eine neue Staffel geben. Jetzt stehen die Namen der Promis fest, die als Kandidaten bei der Reality-Show dabei sein werden - mit einer Überraschung.

Katy Bähm wurde durch die ProSieben-Show "Queen of Drags" berühmt. Bei "Promi Big Brother" 2020 fiel sie eher durch beleidigende Sprüche auf. Hat ihr das eine Einladung zu "Promis unter Palmen" 2021 beschert?

BrauerPhotos / O.Walterscheid 14 Katy Bähm wurde durch die ProSieben-Show "Queen of Drags" berühmt. Bei "Promi Big Brother" 2020 fiel sie eher durch beleidigende Sprüche auf. Hat ihr das eine Einladung zu "Promis unter Palmen" 2021 beschert?

Auch Elena Miras hat in der Vergangenheit gezeigt, welch feuriges Temperament in ihr steckt. Damit ist sie bei "Promis unter Palmen" perfekt besetzt.

BrauerPhotos / J.Reetz 14 Auch Elena Miras hat in der Vergangenheit gezeigt, welch feuriges Temperament in ihr steckt. Damit ist sie bei "Promis unter Palmen" perfekt besetzt.

Es gibt kaum ein Reality-Format, in dem Willi Herren nicht zu sehen war. Er zofft sich nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Temptation Island VIP" derzeit mit Giulia Siegel.

BrauerPhotos / J.Reetz 14 Es gibt kaum ein Reality-Format, in dem Willi Herren nicht zu sehen war. Er zofft sich nach der gemeinsamen Teilnahme bei "Temptation Island VIP" derzeit mit Giulia Siegel.

Giulia Siegel war bereits in vielen Reality-TV-Formaten zu sehen. Sie streitet aktuell mit einem weiteren Teilnehmer...

BrauerPhotos/J.Hornfeldt 14 Giulia Siegel war bereits in vielen Reality-TV-Formaten zu sehen. Sie streitet aktuell mit einem weiteren Teilnehmer...

Alkohol-Eskapaden, Mobbing und Protagonisten von der Promi-Resterampe - mit diesem einfachen Rezept hat Sat.1 mit "Promis unter Palmen" einen großen Erfolg gefeiert. Auch 2021 werden wieder mehr oder weniger bekannte Menschen in der Trash-Show dabei sein.

Aber welche Kandidaten stehen zur Auswahl? Wer spielt in Thailand um einen Gewinn von 100.000 Euro? Fest steht: Die Besetzung wird für Unterhaltung sorgen (Stichwort: Krawall-Faktor).

Promi-Teilnehmer bei "Promis unter Palmen" in Thailand

Mit dabei sein werden Giulia Siegel, Prinz Marcus von Anhalt, Melanie Müller, Willi Herren, Patricia Blanco, Chris Töpperwien, Elena Miras, Katy Bähm, Emmy Russ, Henrik Stoltenberg, Kate Merlan und Calvin Kleinen. Gedreht wird im Februar 2021.

Vor dem TV-Dreh haben sich alle Promis 15 Tage in einem Hotel in Thailand in Quarantäne begeben, teilte Sat.1 mit. Außerdem sollen mehrere negative Corona-Test durchgeführt worden sein.

Überraschung: Georgina Fleur ist doch nicht dabei

Angeblich war auch Georgina Fleur als Teilnehmerin bei "Promis unter Palmen" eingeplant, doch die schöne Ex-"Bachelor"-Kandidaten wurde von den Machern ausgetauscht. Stattdessen kämpft Kate Merlan (Ex von "Caught in the Act"-Sänger Benjamin Boyce) um die goldene Kokosnuss.