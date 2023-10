Promi-Prosit auf's letzte Wiesn-Wochenende: VIPs legen Oktoberfest-Endspurt hin

Das Oktoberfest 2023 neigt sich dem Ende zu, nur noch wenige Abende können die Promis im Käfer-Zelt gemeinsam schunkeln. Wer fiebert dem Wiesn-Endspurt entgegen und lässt es nochmal richtig krachen?

Seit über zwei Wochen ist die Theresienwiese das Epizentrum der Münchner Society und auch internationale Promis feiern mit Bier und Hendl das Oktoberfest. In wenigen Tagen erklingt beim Zapfenstreich mit Robbie Williams "Angels" der obligatorische Abschlusssong der Wiesn, wenn zahlreiche Besucher mit Wunderkerzen die letzte Maß erheben. Bis dahin wollen einige Promis noch ordentlich Gas geben.

Promis feiern letztes Wochenende auf dem Oktoberfest 2023

Käfers Wiesn-Schänke ist auf dem Oktoberfest der VIP-Hotspot, hier kehren die internationalen Stars und Sternchen sowie die Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft ein. Auch am letzten Wochenende zeigen sich hier bekannte Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche. Allerdings scheinen nur noch die örtlichen VIPs ein Durchhaltevermögen an den Tag zu legen.

VIP-Alarm in Käfers Wiesn-Schänke

Bereits am Ende der Woche zeigten sich fast ausschließlich VIPs aus München auf der Wiesn, die Theresienwiese schien fest in der Hand der Lokal-Prominenz zu liegen. Und auch am letzten Wochenende ließen Celebritys aus Hollywood das größte Volksfest der Welt sausen. Dafür feierten TV-Stars wie Giulia Siegel, ihr Vater Ralph Siegel und Kaffeegräfin Stephanie von Pfuel umso ausgelassener. Sophie Hermann brachte dann doch noch internationales Flair auf das Oktoberfest – die Stieftochter von Uschi Glas ist in Großbritannien ein gefeierter Reality-TV-Star.

Außerhalb vom Promi-Getümmel genoss Toni Garrn das Treiben auf der Wiesn inkognito. Das Topmodel mischte sich mit Freunden und ihrem Bruder unters Volk und feierte mitten im Getümmel.

Auch Verena Kerth wird sich den letzten Sonntagabend wohl nicht entgehen lassen. Mit zahlreichen Auftritten auf dem Festgelände dürfte sie die inoffizielle Wiesn-Queen sein.

Welche weiteren VIPs am letzten Wochenende das Oktoberfest 2023 ausklingen lassen, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.