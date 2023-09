Wiesn fest in Münchner Hand: Diese Promis feierten am Donnerstag auf dem Oktoberfest

Endspurt auf dem Oktoberfest: In wenigen Tagen geht die 188. Wiesn zu Ende, auch die Promis sind so langsam dem Wahnsinn überdrüssig. Am Donnerstag zeigten sich auf der Theresienwiese fast ausschließlich Münchner VIPs.

29. September 2023 - 12:46 Uhr | AZ, Andrea Vodermayr