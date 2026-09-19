Promi-Anstich in den Wildstuben: Hier freuen sich die VIPs über den Wiesn-Start

Das 191. Oktoberfest läuft! Neben Tausenden begeisterten Besuchern strömen am ersten Wiesn-Tag auch zahlreiche Promis auf das Festgelände. Schauspieler Francis Fulton-Smith darf in den Wildstuben sogar den Hammer schwingen. Die Abendzeitung ist vor Ort dabei.

Am Samstag (19. September) hat Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause zum ersten Mal das Oktoberfest eröffnet. Nach nur zwei Schlägen hieß es: "Ozapft is!" Doch nicht nur der grüne OB durfte heuer zum Schlegel greifen, auch Schauspieler Francis Fulton-Smith wurde diese besondere Ehre zuteil. Wie hat sich der Schauspieler beim Anstich in den Wildstuben geschlagen?

Nur zwei Schläge: Francis Fulton-Smith zapft in den Wildstuben an

"Ich sehe das als große Ehre – und als enorme Verantwortung", sagte Francis Fulton-Smith vor seiner Oktoberfest-Premiere der Abendzeitung. Der TV-Star und Sänger, der regelmäßig mit Gentlemen Forever an der Seite von Dave Kaufmann und Erol Sander auftritt, ist nicht der erste Promi, der in den Wildstuben anzapfen durfte. 2025 schwang Lilly Becker den Schlegel und eröffnete die Wiesn-Zeit mit sechs beherzten Schlägen.

Pünktlich um 12 Uhr war es dann am Samstag so weit: Francis Fulton-Smith zapfte das erste Fass in den Wildstuben mit nur zwei Schlägen an. Mit dabei war auch Partnerin Salomea Noëmi, mit der er bereits seit vier Jahren zusammen ist.

Salomea Noëmi und Francis Fulton-Smith © API/Manuel Tilgner

VIPs feiern Oktoberfest-Anstich in den Wildstuben

Weitere VIP-Gäste waren unter anderem Moderator Thomas Gierling, der durch die Wiesn-Gaudi führte. Ebenfalls am Schunkeln: Simone Ballack, Maximilian Böltl, Sam Dylan, Anna Maria Kaufmann, Verena Kerth und Birgit Schrowange, für die es sogar ihr erster Wiesn-Besuch war. Die ehemalige Moderatorin war gemeinsam mit ihrem Ehemann Frank Spothelfer erschienen. "Er hat in den 80er-Jahren schon in München gelebt und hier studiert. Frank ist absoluter Wiesn-Fan", schwärmte sie im AZ-Gespräch.

Frank Spothelfer und Birgit Schrowange © API/Manuel Tilgner

Simone Ballack freut sich auf Skandalgeschichte zur Wiesn

Simone Ballack zeigte sich gut gelaunt und freute sich über den Start des 191. Oktoberfests. "Ich freue mich sehr auf die Wiesn, auch auf ein paar Skandalgeschichten – aber bitte nicht mit mir", sagte sie der Abendzeitung augenzwinkernd. Sam Dylan erschien mit Partner Rafi Rachek. Das Promi-Paar bleibt bis Sonntag in München und lässt es auf der Wiesn erstmal gemütlich angehen. Nach dem Anstich wurde eine Maß getrunken, bevor es auf die Fahrgeschäfte geht.

Die Bilder zum Anstich in den Wildstuben sehen Sie oben in der Bilderstrecke.