Privatleben von Christian Lindner: Hat der FDP-Chef eine Freundin und Kinder?

Seit 2013 ist Christian Lindner der Bundesvorsitzende der Freien Demokratischen Partei (FDP). Was ist über sein Privatleben bekannt? Hat er eine Freundin und Kinder?

Für Christian Lindner wird die Zeit vor der Bundestagswahl am 26. September ganz besonders spannend. Aber warum tritt er für die FDP nicht als Kanzlerkandidat an? Und wie tickt der Politiker privat?

So startete Christian Lindner seine Karriere in der Politik

Christian Lindner wurde am 7. Januar 1979 in Wuppertal geboren. Bereits im Alter von 16 trat er der Freien Demokratischen Partei (FDP) bei. Kurz darauf stieg er zum Landesvorsitzender der Liberalen Schüler NRW und Vorstandsmitglied der Jungen Liberalen Nordrhein-Westfalen auf.

Nach seinem Abitur studierte Christian Lindner von 1999 bis 2006 Politikwissenschaft an der Universität in Bonn. Nach elf Semestern beendete er sein Studium mit dem Abschluss Magister Artium (M.A.).

Noch während seiner Uni-Zeit verfolgte er weiterhin seine Karriere als Politiker. Für die FDP war er unter anderem als Landtagsabgeordneter, Generalsekretär, Bundestagsabgeordneter tätig und ist seit 2013 Vorsitzender.

Deshalb tritt Christian Lindner nicht als FDP-Kanzlerkandidat an

Am 26. September wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Dann entscheidet sich auch, wer die Nachfolge von Angela Merkel antritt. Christian Lindner selbst steht dabei nicht zur Auswahl. Den Grund dafür hat er im Juli 2021 gegenüber " " erklärt: "Weil wir Realisten sind. [...] Für mich ist es inzwischen nahezu klar, dass der Regierungsbildungsauftrag an CDU und CSU geht."

Ehefrau, Freundin, Kinder: Was ist über das Privatleben von Christian Lindner bekannt?

2009 lernte Christian Lindner die Journalistin Dagmar Rosenfeld kennen und lieben. Die beiden heirateten zwei Jahre später, allerdings folgte 2020 die Scheidung.

Aktuell ist Christian Lindner mit der RTL-Reporterin Franca Lehfeldt liiert. Der Politiker hat bislang keine Kinder. Allerdings wünscht er sich mit seiner Freundin Nachwuchs, wie er im August 2021 "Bunte" verriet: "Mein größter Wunsch an das Leben ist es nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben."

Christian Lindner mit Freundin Franca Lehfeldt. © BrauerPhotos / O.Walterscheid (Digital-BrauerPhotos)

"Sexist Man Alive": Christian Lindner erhält Negativ-Preis

2020 hat Christian Lindner von der Zeitschrift "Emma" eine Auszeichnung erhalten, über die er sich wohl kaum gefreut haben dürfte: "Sexist Man Alive". "Keiner ist so anzüglich wie Christian Lindner", begründeten die Verantwortlichen diese Wahl.

Auslöser für diese Auszeichnung sei die Rede des FDP-Politikers zur Verabschiedung der Generalsekretärin Linda Teuteberg gewesen. "Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich hab' mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben", sagte Christian Lindner und schob nach: "Nicht was ihr denkt."