Steuergelder für Security: Ilka Bessin kritisiert Hochzeit von Christian Lindner

Diese Woche findet auf Sylt die Traumhochzeit von Finanzminister Christian Linder und Moderatorin Franca Lehfeldt statt, zu der auch einige hochrangige Politiker erscheinen sollen. Ilka Bessin hat jetzt auf Instagram Kritik an den Kosten für die Security geübt, die über Steuergelder finanziert werden.

Es wird wohl die Traumhochzeit des Jahres: Auf Sylt gibt Christian Lindner seiner Verlobten Franca Lehfeldt diese Woche das Ja-Wort. Vom 7. bis 9. Juli soll gefeiert werden. Doch eine Promi-Dame freut sich nicht über die exklusive Sause auf der VIP-Insel. Auf Instagram lässt Ilka Bessin Dampf ab.

Ilka Bessin wettert gegen Lindner-Hochzeit

Die Komikerin ist wenig begeistert davon, dass sich die Steuerzahler an den Kosten für die Sicherheitskräfte beteiligen müssen. Denn neben Bräutigam Christian Lindner werden sich weitere hochrangige Politiker auf der Hochzeit befinden. Auf der Gästeliste des Finanzministers und der Journalistin sollen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet und FDP-Vize Wolfgang Kubicki stehen.

Bei derartigen Veranstaltungen muss sichergestellt werden, dass die Politiker ausreichend geschützt sind. Doch Ilka Bessin kritisiert auf Instagram die Kosten für die Security. "Ich lese gerade die Einladungsliste der Hochzeit von Herrn Christian Lindner. Es kommen viele wichtige Gäste. Glückwunsch", schreibt sie dazu auf Instagram. "Ich versteh nur nicht, warum wir von unseren Steuergeldern die Sicherheitskräfte bezahlen müssen. Ich bin doch auch nicht eingeladen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fans unterstützen Kritik von Ilka Bessin: "Kann er das nicht aus eigener Tasche bezahlen?"

Die Komikerin, die als Kunstfigur Cindy aus Marzahn berühmt wurde, setzt sogar ihren Kollegen Mario Barth darauf an. Der deckt in seiner Sendung "Mario Barth deckt auf" Fälle von Steuerverschwendung auf. Auch von ihren Followern bekommt Ilka Bessin Rückhalt für ihre Kritik. "Warum müssen wir das bezahlen? Verdient der Herr zu wenig? Kann er das nicht aus eigener Tasche bezahlen?", fragt sich ein Fan. Ein weiterer merkt an: "Für das Geld können bestimmt einige Rentner im Winter mit Gas heizen und nicht frieren."

Auf welche Summe sich die Kosten für die Sicherheitskräfte letztendlich belaufen werden, ist nicht bekannt. Bei der exklusiven Gästeliste dürfte das allerdings eine teure Sache werden.