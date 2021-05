Prinz William und Prinz Harry: Getrennte Reden zu Ehren von Diana?

Prinz William und Prinz Harry sollen "darauf bestehen", bei der Einweihung der Diana-Gedenkstatue im Juli getrennte Reden zu halten.

Die beiden Brüder Prinz William (38) und Prinz Harry (36) sollen "darauf bestehen", bei der Einweihung der Gedenkstatue zu Ehren ihrer Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), im Juli getrennte Reden zu halten. "Man hätte denken können, dass sie sich für eine gemeinsame Rede entscheiden würden, aber das ist nicht der Fall. Jeder hat darauf bestanden, seine eigene vorzubereiten", so die Quelle. Ein weiterer Hinweis darauf, dass sich die beiden Brüder noch nicht wieder versöhnt haben?

Die Statue wurde in Auftrag gegeben, um Prinzessin Dianas positiven Einfluss in Großbritannien und der ganzen Welt zu würdigen. Sie soll am 1. Juli, dem 60. Geburtstag der Prinzessin, im Sunken Garden des Kensington Palasts aufgestellt werden.

Keine Versöhnung in Sicht

Es wird Prinz Harrys nächster Trip nach Großbritannien sein. Zuletzt war er aus der Wahlheimat in den USA zur Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (1921-2021) zurückgekehrt. Im Rahmen der Beerdigung war Prinz Harry zum ersten Mal seit dem schlagzeilenträchtigen Oprah-Interview wieder auf seine Familie getroffen. Im Doppelinterview mit der Talkmasterin Oprah Winfrey (64) hatte das Herzogenpaar Sussex unter anderem Rassismusvorwürfe gegen nicht namentlich genannte Mitglieder der Königsfamilie öffentlich gemacht.

Seit etwas über einem Jahr leben Harry, seine Frau Herzogin Meghan (39) und der gemeinsame Sohn Archie (2) in Santa Barbara, Kalifornien. Zuvor war das Ehepaar als Senior Royals von allen Ämtern und Aufgaben zurückgetreten. Meghan ist derzeit wieder schwanger. Das zweite Kind, ein Mädchen, wird im Sommer erwartet.