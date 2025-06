Prinz William flucht bei Treffen mit Hollywood-Star: "Verdammt"

Als künftiger König weiß Prinz William, dass es immer wichtig ist, die Fassung zu bewahren. Doch während eines Ausflugs an der Seite einer Hollywood-Schauspielerin zeigt sich der 43-Jährige von einer ungewohnten Seite. William flucht und schimpft – was ist der Grund?

Während Prinz Harry (40) mit einigen Skandalen Schlagzeilen machte, fiel sein Bruder Prinz William (43) nur selten negativ auf. Der künftige britische König gilt als verantwortungsbewusst und weiß um seine Vorbildfunktion, die er zu erfüllen hat. Umso mehr überraschte es, als sich der Sohn von König Charles (76) und seine Frau Prinzessin Kate (43) während einer Indien-Reise einem dringlichen Rat widersetzten. Das galt als untypisch für den dreifachen Vater, der am heutigen Samstag (21. Juni) seinen 43. Geburtstag feiert. Jetzt zeigte sich William erneut von einer ungewohnten Seite. In der englischen Stadt Norwich verlor er für einen kurzen Moment die Fassung.

Prinz William flucht während Ausflug mit Cate Blanchett: "Verdammt"

Prinz William machte einen Ausflug nach Norwich, um die Firma Colorifix zu besuchen. Das Unternehmen war 2023 für einen Earthshot Prize nominiert – eine Auszeichnung für Leistungen zum Umweltschutz, die von William 2020 ins Leben gerufen wurde und seitdem jährlich an mehrere Unternehmen vergeben wird. Colorifix spezialisierte sich darauf, Kleidung nachhaltiger zu machen – ein Thema, welches auch Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett (56) sehr am Herzen liegt. Wie " " berichtet, begleitete die 56-Jährige Prinz William nach Norwich. In den Laboren von Colorifix wurde den beiden erklärt, wie Farben für Textilien umweltfreundlich hergestellt werden können. Der künftige König schien nicht viel zu verstehen und witzelte: "Heute ist mir klar geworden, dass ich im Chemieunterricht besser zuhören hätte sollen." Zudem fluchte er: "Verdammt, warum habe ich nicht besser aufgepasst?"

Prinz William ratlos: Hollywood-Schauspielerin glänzt in puncto Wissen

Bei Cate Blanchett und den Mitarbeitern von Colorifix sorgte William mit seinen Aussagen für Lacher. Seine prominente Begleitung konnte wohl mit mehr Wissen glänzen. Sie schwärmte: "Die DNA-Sequenzierung ist unglaublich. Und ich glaube, was bei jedem wissenschaftlichen Prozess passiert – obwohl ich weit davon entfernt bin, ein Experte zu sein – ist, dass es diese unglaublichen glücklichen Zufälle gibt." DNA-Sequenzierung sei der Schlüssel dazu, nachhaltige Farbstoffe zu entwickeln und für die Umwelt schädliche Substanzen in der Modeindustrie zu ersetzen.

Prinz William flucht während einem Firmenbesuch im englischen Norwich. Seine prominente Begleitung, Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett, bringt er damit zum Lachen. © imago/i Images

"Wirklich gut gemacht": Prinz William lobt in höchsten Tönen

Prinz William und Cate Blanchett wurde erklärt, dass derzeit fünf Billionen Liter Wasser im Jahr für das Färben von Textilien verbraucht werden. Zudem dringen gefährliche Chemikalien in Wasserquellen ein, was in der Tier- und Umwelt einen enormen Schaden anrichtet. Prinz William lobte während des Laborbesuchs die Arbeit von Colorifix, dem Schaden entgegenzuwirken: "Ich weiß, es hat etwas gedauert, aber [das Unternehmen, d. R.] macht das wirklich gut. Ich weiß, es wird die Branche schnell voranbringen, also wirklich gut gemacht."

Im Rahmen der nächsten Earthshot-Preisverleihung im November wird Prinz William weitere Unternehmen für ihren Beitrag zum Umweltschutz loben. Das Event findet dieses Jahr in Rio de Janeiro in Brasilien statt. Viele Promis wie David Beckham (50) oder Heidi Klum (52) werden als Gäste erwartet.