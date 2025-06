Widersetzt sich dringlichem Rat: Prinzessin Kate geht Gefahr ein

Als verantwortungsbewusster Royal hält sich Prinzessin Kate an Pflichten und Anweisungen. Doch während eines Termins in Indien widersetzte sich die 43-Jährige einem dringlichen Rat – und ging damit ein großes Risiko ein.

Während Prinzessin Kate (43) bei der "Trooping the Colour"-Parade im abgestimmten Look mit ihrer Tochter glänzte, leistete sich Prinz William (42) einen kleinen Fehler. Kates Ehemann zeigte sich mit Drei-Tage-Bart, was in royalen Kreisen zu solchen Veranstaltungen als No-Go gilt, wie eine Royal-Expertin in der AZ berichtete. Zumindest in dieser Hinsicht gab der künftige König wohl kein optimales Bild ab und widersetzte sich bisherigen RegelnNorm. Doch schon zuvor beharrte William an der Seite seiner Frau auf eigene Wünsche – und nahm dabei sogar eine mögliche Gefahr in Kauf.

Auf Reisen: Prinzessin Kate und Prinz William gehen große Gefahr ein

Bei einer Auslandsreise in Indien besuchten Prinzessin Kate und Prinz William 2016 ein Heim für obdachlose Kinder. Sanja Roy – ein Mitbegründer der indischen Non-Profit-Organisation Salaam Baalak Trust – habe das königliche Paar während der Reise begleitet. Im Gespräch mit " " erzählt Roy, dass ihn royale Angestellte vor dem Kinderheimbesuch von Kate und William anriefen, um mitzuteilen, dass sie "ohne Sicherheitspersonal" kommen wollen. Das habe den Reisebegleiter verwundert – schließlich ist das Paar aus Sicherheitsgründen im Normalfall nie ohne Personenschützer unterwegs. Sanja Roy habe versucht, William und Kate davon zu überzeugen, dass Security für die beiden wichtig sei: "Ich sagte, ohne geht nicht – es ist zu gefährlich."

Prinzessin Kate und Prinz William widersetzen sich dringlichem Rat: "Kommt lieber nicht mit"

Als Kate und William weiterhin darauf beharrten, das Kinderheim in der Stadt Neu-Delhi ohne Sicherheitspersonal besuchen zu wollen, habe Sanja Roy gänzlich vom Erscheinen abraten wollen. "Ich meinte: 'Kommt lieber nicht mit'", so der Inder. Doch das künftige Königspaar habe sich von dem Besuch nicht abhalten lassen. Schlussendlich konnten sich Prinzessin Kate und ihr Mann durchsetzen – und erschienen ohne Security.

Während einer Auslandsreise in Indien wollten Prinzessin Kate und Prinz William auf Sicherheitspersonal verzichten. © imago/i images

"Wunderbar respektvoll": Prinzessin Kate und Prinz William ganz nahbar

Beim Besuch im Kinderheim seien die beiden "so wunderbar respektvoll" gewesen. Laut Sanja Roy spielten Kate und William mit den Kindern und unterhielten sich aufmerksam mit ihnen. Zu gefährlichen Vorkommnissen in Indien, bei denen Sicherheitspersonal benötigt worden wäre, ist es wohl nicht gekommen.

Obwohl – oder gerade weil sich Prinzessin Kate und Prinz William dem dringlichen Rat von Sanja Roy widersetzten, sei der Besuch ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten gewesen. Denn das Paar zeigte sich nahbar, was sich durch Sicherheitspersonal im Hintergrund eventuell schwierig gestaltet hätte.