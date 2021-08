Prinz George hat eine royale Klassenkameradin auf der Thomas's-Battersea-Privatschule

Der älteste Sohn von Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) ist in der Schule nicht ganz auf sich allein gestellt. Prinz George (8) ist unter anderem mit Maud Windsor auf der Thomas's-Battersea-Privatschule in London.

Strahlemann: Prinz George übernimmt mit seinen erst acht Jahren bereits erste royale Pflichten. Aber in der Schule ist er einfach nur George.

"George Windsor", so heißt der britische Thronfolger in der Schule - denn seinen Eltern ist es wichtig, dass der kleine Prinz ohne viel Popanz mit Gleichaltrigen zusammenkommt.

Prinz George geht auf die Thomas's-Battersea-Privatschule

Allein mit seiner illustren Verwandtschaft ist George hier trotzdem nicht: Wie das britische Magazin "HELLO!" meldet, sitzt auch die kleine Maud Windsor in derselben Klasse in der Thomas's-Battersea-Privatschule.

George und Maud Windsor gehen in eine Klasse

Und wie der royale Name schon vermuten lässt, fließt auch durch die Adern der Siebenjährigen blaues Blut: Sie ist die Enkelin eines Cousins von Queen Elizabeth, von Prinz Michael von Kent (79), und somit über einige Ecken eine Verwandte des Prinzen.

Herzliches Verhältnis: Prinz George und seine royale Verwandtschaft

Ihr Vater ist der 42-jährige Lord Frederick Windsor, ihre Mutter die britische Schauspielerin Sophie Winkleman (41). Mit dem kleinen Thronfolger würde sich Maud "sehr gut verstehen", soll die stolze Mama der britischen Presse verraten haben.

Prinzessin Charlotte als Dritte im Bunde

Auf dem Pausenhof haben die beiden dann sogar noch mehr Verstärkung aus den eigenen Familienreihen: Auch Prinzessin Charlotte (6), die Schwester von George, besucht seit zwei Jahren dieselbe Schule.

Angeblich rund 20.000 Euro soll der Unterricht die Eltern pro Jahr und Kind kosten. Geboten wird dafür einiges: ein eigenes Theater, ein Ballettsaal, ein Töpferraum, zwei Bibliotheken - und ein Spielplatz auf dem Dach.