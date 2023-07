Prince Damien verteidigt Dieter Bohlen: "Der einzige in der Branche, der sein Wort hält"

Vor acht Jahren gewann Prince Damien die Castingshow DSDS, seither ist viel passiert in seinem Leben. Hat er inzwischen eine Freundin oder einen Freund gefunden? Wie steht er zu der Kritik um Mentor und Pop-Titan Dieter Bohlen? Wie geht es ihm, als Ersatz für Marc Terenzi auf der Bühne zu stehen? Die AZ hat mit ihm gesprochen.

Er hat das Dschungelcamp 2020 gewonnen, lieh einem Frosch in dem Blockbuster "Sing" seine Stimme, stand als Musicalstar für "The Band" auf der Bühne und ist nun frisch gekürtes Mitglied der Boyband Team 5ünf. Möglich gemacht hat das für Prince Damien die Teilnahme an DSDS im Jahr 2016, wo er als Sieger hervorging. Die AZ hat beim sympathischen Münchner nachgehakt, wie er sich seine Zukunft vorstellt, warum er bisexuelle Vorbilder in der Öffentlichkeit vermisst und wie er zu Dieter Bohlen heute steht.

Prince Damien über Rauswurf von Marc Terenzi: "Professionalität ist das Fundament"

Bei der Show "Schlagerboom" von Florian Silbereisen wurde Prince Damien Anfang Juli 2023 offiziell als neues Mitglied der Boyband Team 5ünf vorgestellt. Dieser Moment hat beim 32-Jährigen für jede Menge Herzklopfen gesorgt. "Ich war aufgeregter als je zuvor, weil ich mit den Jungs kein einziges Mal vor Ort proben konnte, um die Geheimhaltung zu gewährleisten", sagt er im Gespräch mit der AZ. "Ich wusste also weder, wie groß die Bühne sein wird noch wie die Leute auf mich reagieren würden."

Der Platz bei Team 5ünf war nicht einfach so frei geworden. Vorgänger Marc Terenzi wurde nach "Lügen und Fehltritten" aus der Band gekickt – eine Entscheidung, die Prince Damien durchaus nachvollziehen kann. "Absolut. Professionalität, Loyalität und Zuverlässigkeit sind für mich Werte, die, wie das Grundgesetz, das Fundament einer jeden Zusammenarbeit oder auch Freundschaft darstellen. Da gibt es nichts daran zu rütteln."

Marc Terenzi (re.) musste die Boyband rund um Jay Khan (li.) verlassen © BrauerPhotos

Die Sorge, dass er von Fans der Boyband nicht angenommen werde, erwies sich als unbegründet, wie er sagt: "Diese Angst hatte ich. Sogar sehr. Umso überraschter bin ich über die überwiegend positiven Reaktionen, die ich erhalten habe! Mir fällt echt ein Stein vom Herzen."

Prince Daminen (re.) ersetzte Marc Terenzi bei Team 5uenf © imago/Hofer

Ohne Team 5ünf: Prince Damien will auch solo Erfolge feiern

Mit der Band Team 5ünf und Solo-Auftritten ist Prince Damien aktuell gut gebucht. Vom 27. Juli bis 10. August tritt er ohne seine neuen Kollegen auf, unter anderem in "Krümels Stadl" auf Mallorca. Am 10. August geht es dann mit Jay Khan und den anderen Jungs von Team 5ünf zum Schlagerolymp nach Berlin. Seine Unabhängigkeit ist ihm dabei wichtig, wie er betont: "Die Grundbedingung bei Team 5ünf mitzumachen war, dass ich meine Soloprojekte, sei es TikTok-Comedy, Musik oder TV, weiterhin unabhängig von der Band weiterführen kann. Also wird es mich auch in Zukunft Solo geben. Ich habe es mir übrigens nicht nehmen lassen, auf unserem Album 'Für die Ewigkeit', welches im Oktober erscheint, auch einen selbst geschriebenen Solosong beizusteuern."

Keine bisexuellen Vorbilder für Prince Damien: "Kenne niemanden, der öffentlich dazu steht"

Während seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat Prince Damien offenbart, dass er sich zu Frauen und Männern hingezogen fühlt. Trotz dieses Coming-outs sieht er sich nicht als Vorbild für Bisexualität und bemängelt gegenüber der AZ, dass es in der Öffentlichkeit zu wenige Promis gebe, die öffentlich dazu stehen. "Ich denke, dass es in der Öffentlichkeit sehr gute Advokaten für das schwul-, lesbisch- oder auch transsexuelle Leben gibt. Jedoch kenne ich keinen Menschen, der öffentlich zu seiner Bisexualität steht."

Dass der Münchner Sänger und Entertainer sowohl auf Frauen als auch auf Männer steht, wird von manchen Menschen offenbar als Problem angesehen. "Oft wird man schief angesehen und es wird gesagt: 'Das ist nur eine Phase. Eigentlich bist du ja schwul'”, betont er und sagt weiter: "Ich persönlich wäre wirklich gerne 'nur' schwul, denn das vereinfacht zumindest beim Kennenlernen so einiges, weil sich das Gegenüber sofort etwas darunter vorstellen kann."

Hat Prince Damien eine Freundin oder einen Freund?

Trotzdem blickt Prince Damien entspannt auf seine Situation und will sich nicht labeln lassen. Für ihn ist es so, "wie es eigentlich sein sollte: Man lebt sein Leben und liebt die Person, die man liebt, ohne sich erklären zu müssen". Der 32-Jährige unterstützt die queere Community und trat im Juni 2023 beim CSD in München auf.

Wie schaut es eigentlich in seinem Privatleben aus? Hat er inzwischen eine Partnerin oder einen Partner gefunden? "Bisher bin ich nach wie vor Single, aber habe seit 2020, Gott sei Dank, die ein oder andere Erfahrung im Dating sammeln können", sagt er im AZ-Gespräch. Doch das scheint den ehemaligen DSDS-Gewinner keinesfalls traurig zu stimmen. "So bleibt mir Liebeskummer und Stress erspart, bis die richtige Person in mein Leben kommt und sich um mich bemüht."

Vorwürfe gegen DSDS und Dieter Bohlen: Das sagt Prince Damien über den Poptitan

Jedoch spielt ein besonderer Mann eine große Rolle in seinem Leben: Dieter Bohlen. Auch nach seinem Sieg ist Prince Damien mit dem Poptitan eng verbunden. "Dieter ist der einzige in der Branche, der sein Wort hält. Damals holte er mich entgegen der Meinung der gesamten Produktion für die 2019er Staffel als Vocalcoach ins Boot", schwärmt er vom Erfolgsproduzenten und hat eine sehr persönliche Anekdote in petto: "Er hatte mir sogar einmal Schuhe geschenkt, weil er merkte, dass ich seine Schuhe recht toll fand und selbst mit recht kaputten Sneakern ins Studio kam. So zog er seine Schuhe aus und schenkte sie mir und musste den Rest des Tages barfuß herumlaufen. Das alles geschah off cam, also ganz ohne Kamerabegleitung."

Nicht jeder teilt diese positive Meinung über Dieter Bohlen. In der vergangenen DSDS-Staffel 2023 wurden Vorwürfe laut, dass am Set ein toxisches Arbeitsklima herrschen würde. Jurorin Katja Krasavice legte sich öffentlich mit dem 69-Jährigen an. Prince Damien, der als Gast und mentale Stütze für die Kandidaten vor Ort war, hat eine ganz eigene Sicht auf die Dinge, wie er der AZ erzählt: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es dort toxisch zugeht. Ich denke, eine Unterhaltungsshow wie diese lebt von polarisierenden Kandidaten und interessanten, wie auch teilweise kontroversen Berichterstattungen." Für ihn selbst sei die Teilnahme bei DSDS 2016 "die beste Entscheidung meines Lebens" gewesen.

Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen: Die letzte DSDS-Jury harmonierte nicht wirklich © RTL/Stefan Gregorowius

Wünscht sich Prince Damien eine eigene Familie mit Kindern?

Für seine Zukunft hat Prince Damien einen bescheidenen Wunsch, der vor allem ein Familienmitglied glücklich machen würde: "Mich würde es unglaublich glücklich machen, meine Oma so lange es noch geht, durch die Mattscheibe grüßen zu können. Das freut sie immer. Ansonsten bin ich wirklich sehr glücklich und genieße mein Leben in vollen Zügen." Eine Familie steht aktuell für den Münchner Sänger nicht auf dem Plan. Warum will er keine Kinder? "Eine Familie zu haben, war früher immer ein Traum von mir. Aber ich würde es als verantwortungslos empfinden, wenn ich ein Kind in eine Welt setze, in der Krieg und Klimakrise quasi direkt vor der Haustüre sind. Zudem liebe ich es auszuschlafen und das kann man mit Kindern bekanntlich nur sehr bedingt (lacht). Das ist eigentlich der Hauptgrund."