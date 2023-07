Kerstin Ott spricht offen über ihr Vermögen: "Brauche keine Villa oder teure Autos"

Seit ihrem Hit "Die immer lacht" ist Kerstin Ott aus der deutschen Schlagerbranche nicht mehr wegzudenken. Wie hat sie der Ruhm verändert? Hat sie inzwischen finanziell ausgesorgt und warum unterbricht sie ihre TV-Auszeit für Giovanni Zarrella? Die AZ hat mit der Sängerin gesprochen.

Kerstin Ott hat in ihrem Leben bereits einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen – Spielsucht, Geldsorgen und eine kurzzeitige Obdachlosigkeit. Dann sang sich die gelernte Malerin und Lackiererin mit dem Ohrwurm "Die immer lacht" 2016 in die Herzen von Millionen Schlagerfans und wurde quasi über Nacht zum Superstar. Es folgten weitere Hits wie "Regenbogenfarben" (2018) und "Nachts sind alle Katzen grau" (2021), erfolgreiche Touren und Auftritte in großen TV-Shows. Im Frühjahr 2023 gönnte sich die Sängerin eine Auszeit vom öffentlichen Trubel und will nun wieder voll durchstarten. Was hat sie erlebt, worauf können sich die Fans bald freuen und wie tickt sie eigentlich privat? Der AZ stand Kerstin Ott Rede und Antwort.

Kerstin Ott unterbricht TV-Auszeit für Giovanni Zarrella: "Da konnte ich nicht Nein sagen"

Am Samstag (22. Juli) wird die 41-Jährige ihre TV-Abstinenz für einen Auftritt in "Die Giovanni Zarrella Show" (ZDF) unterbrechen. Der Grund dafür ist einfach, wie sie der AZ augenzwinkernd erklärt: "Giovanni hat mich eingeladen, da konnte ich nicht Nein sagen." Kerstin Ott und der Schlagersänger sind eng miteinander befreundet.

Am Sonntag (16. Juli) sang Zarrella bei den Regensburger Schlossfestspielen sogar ihren Hit "Regenbogenfarben" als Protest gegen die Aussagen von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. "Uns verbindet in erster Linie die Musik und wir mögen uns einfach gern", schwärmt die Sängerin von ihrem Kollegen. "Außerdem teilen wir beiden den gleichen Humor. Zusammen lachen ist doch das Schönste."

Comeback für Kerstin Ott: So hat sie ihre Pause genossen

Ob es für Kerstin Ott ungewohnt ist, wieder im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen? Aktuell befindet sie sich mit Ehefrau Karolina Köppen im Urlaub und hatte sich auch Anfang des Jahres für eine musikalische Auszeit entschieden. "Ich habe mal ausprobiert, absolut nichts zu machen. Einfach mal ein Buch zu lesen oder am Wasser zu sitzen, ohne etwas zu erledigen. Das war toll und eine neue Erfahrung für mich", sagt sie im Gespräch mit der AZ. Trotzdem freue sie sich wieder darauf, auf der Bühne und vor den Kameras zu stehen. "Nun kann es aber so langsam auch wieder losgehen."

Kerstin Ott mit Ehefrau Karolina Koeppen. © BrauerPhotos / J.Reetz

Vermögen von Kerstin Ott: Schlagerstar spricht über Finanzen

Hat Kerstin Ott es überhaupt finanziell nötig, durch Deutschland zu touren und lukrative Auftritte im TV anzunehmen? Ihre Platten haben sich immerhin millionenfach verkauft, sie könnte bereits ausgesorgt haben. Die AZ hat bei ihr nachgehakt und eine ehrliche Antwort bekommen: "Dadurch, dass ich keine Riesen-Villa oder viele teure Autos benötige und auch weiterhin nicht das verdiente Geld zum Fenster für Champagnerflaschen raushaue, kann ich sehr gut leben." Übermäßig reich sei sie aber nicht, wie die Schlagersängerin betont: "Es würde aber nicht reichen, um mich jetzt zur Ruhe zu setzen." Wie viel Geld sie bislang verdient hat, verrät Kerstin Ott nicht. Laut " " soll sie ein Vermögen von drei Millionen Euro erwirtschaftet haben.

Kerstin Ott spricht Klartext: So hat sie sich durch den Ruhm verändert

Bevor die 41-Jährige ihren großen Durchbruch feierte, erlebte sie düstere Zeiten. Durch den Abbruch einer Polizei-Ausbildung landete sie kurzzeitig auf der Straße und musste drei Wochen in ihrem Auto wohnen. Solche Erfahrungen liegen zum Glück weit hinter ihr, denn als Schlagersängerin ist sie gut gebucht und sehr erfolgreich. Hat sie sich durch den Ruhm verändert? "Ja, das habe ich", gibt Kerstin Ott offen zu. "Ich hab einen ganz neuen Beruf, mit vielen Menschen plötzlich um mich herum. Viele, die mich beurteilen, begutachten, große Fans, aber auch Hater."

In den sozialen Medien hat die Sängerin aufgrund ihrer Homosexualität und ihres Aussehens immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen. Kerstin Ott hat aber gelernt, damit umzugehen. "In einigen Dingen, wie Hate oder Begutachtet-werden, bin ich heute geübter als früher", sagt sie zur AZ. Allerdings gibt es Gelegenheiten, bei denen sie nicht ganz so cool reagieren kann, wie sie erklärt: "In anderen Dingen habe ich eine kürzere Zündschnur, wie zum Beispiel bei Interview-Partnern, die respektlose Fragen stellen. Da werde ich dann schonmal sehr direkt."

Konzerte und neues Album: Das sind die Pläne von Kerstin Ott

Ab November 2023 wird Kerstin Ott dann auch wieder auf Tour gehen. Mit ihrem "Best OTT"-Programm steht sie unter anderem in Kempten (20. November), Nürnberg (21. November) und Regensburg (23. Februar 2024) auf der Bühne. Fans können sich Tickets bei offiziellen Portalen wie Eventim ab 49,50 Euro kaufen. Die Sängerin arbeitet auch an einem neuen Album, wie sie der AZ verrät: "Ich bin schon dabei, für das neue Album zu texten und war auch schon im Studio. Wann das Album fertig ist, kann ich aber noch nicht sagen."

Für die Zukunft hat Kerstin Ott einen einfachen Wunsch: "Ich wünsche mir gesund zu bleiben und noch viel von der Welt zu sehen." Mit Ehefrau Karolina und den gemeinsamen Töchtern Lilli und Laura an ihrer Seite wird das bestimmt in Erfüllung gehen.