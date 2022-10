Düstere Zeit für Kerstin Ott: Schlagerstar wohnte drei Wochen in ihrem Auto

Heute ist Kerstin Ott ein gefeierter Schlagerstar, doch in der Vergangenheit erlebte sie schwere Zeiten. Warum sie für mehrere Wochen in ihrem Auto leben musste, darüber hat die Sängerin jetzt gesprochen.

Kerstin Ott hat nicht immer das glamouröse Leben einer Schlagersängerin geführt. In ihrer Vergangenheit erlebte sie sehr harte Zeiten.

Mit ihrem Hit "Die immer lacht" schaffte Kerstin Ott 2016 ihren Durchbruch als Sängerin. Seither ist sie ein gern gesehener Gast auf Schlagerbühnen und im TV, landete mit ihren bislang vier Studioalben in den Top Ten der Deutschen Charts. Es gab allerdings auch eine Zeit, da stand die 40-Jährige vor dem Nichts, hatte lediglich ihr Auto, in dem sie lebte. Wie es so weit kommen konnte, darüber hat sie jetzt gesprochen.

Kerstin Ott lebte drei Wochen in ihrem Auto

Im Youtube-Format " " lässt Kerstin Ott ihre düstere Vergangenheit Revue passieren. "Diese drei Wochen waren logischerweise nicht die schönsten, an die ich mich erinnere", sagt sie dazu. Damals habe sie eine Ausbildung bei der Polizei absolviert, jedoch irgendwann festgestellt, dass dieser Beruf nicht der richtige für sie sei.

Ihre damalige Wohnung hatte Kerstin Ott zu diesem Zeitpunkt bereits gekündigt, fand aber keine neue Unterkunft. "Es hat sich alles anders entwickelt, als ich mir das gewünscht habe." Deshalb musste sie für etwa drei Wochen – mitten im Winter – in ihrem Auto schlafen.

Kerstin Ott: "Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe"

Rückblickend betrachtet kann die Schlagersängerin dieser schweren Zeit aber durchaus auch etwas Positives abgewinnen. "Ich glaube, das hilft, um Erfahrungen zu sammeln", erklärt sie dazu. "Ich kann heute viel besser und vor allem schneller entscheiden, wann es richtig ist, in die andere Richtung zu gehen."

Trotzdem ist Kerstin Ott froh, heute nicht mehr mit solchen Situationen konfrontiert zu werden. "Ich muss heute nicht mehr diese superheftigen Erfahrungen sammeln, aber ich bin auch dankbar, dass ich sie gemacht habe."