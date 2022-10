Ralph Siegel denkt nicht ans Aufhören: "Solange es der liebe Gott will"

In wenigen Tagen feiert Ralph Siegel in Duisburg die Welt-Premiere seines Musicals "N'bisschen Frieden - Rock'n'Roll Summer". Mit 77 Jahren will er noch keinen Gedanken an den Ruhestand verschwenden, wie er betont.

17. Oktober 2022 - 10:09 Uhr | AZ/dpa

Komponist Ralph Siegel nach einer Fotoprobe für das Musical "Zeppelin" im Festspielhaus Neuschwanstein. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild