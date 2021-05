Peinlich-Patzer: Heidi Klum verrät vorab GNTM-Finalistinnen

Auch heuer gibt es einen GNTM-Final-Fauxpas. Diesmal verriet Heidi Klum vorab, welche Kandidatinnen im GNTM-Finale 2021 stehen. Dabei läuft erst am Donnerstagabend das Halbfinale im TV.

Heidi Klum präsentiert seit 2006 die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel"

Im vergangenen Jahr war es ein ProSieben-Tweet, der den GNTM-Zuschauern jegliche Spannung nahm, heuer ist es Chefin und Model-Mama Heidi Klum höchstpersönlich!

Brisante Details: Heidi Klum löscht GNTM-Video wieder

Die 47-Jährige veröffentlichte am Donnerstagmittag auf Instagram für einen kurzen Moment einen Beitrag, in dem sie den glücklichen GNTM-Finalistinnen gratuliert – das berichtet "Promiflash". Eigentlich sollte diese brisante News bis zum späten Donnerstagabend geheim sein. Erst um 20.15 Uhr läuft das Halbfinale der Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Spoiler: Diese Kandidatinnen sind im Finale von GNTM

Heidi Klum hat also schon jetzt die Teilnehmerinnen bekannt gegeben, die im Finale stehen. Im mittlerweile gelöschten Instagram-Beitrag meinte das Topmodel euphorisch: "Wow, was für eine Reise! 16 Wochen sind vorbei und endlich stehen meine Finalistinnen fest: Alex, Dascha, Romina und Soulin – ich freue mich auf das große Finale mit euch!"

Eigentlich wäre auch Kandidatin Ashley unter den Finalistinnen gewesen, doch laut "Promiflash" stieg die Jura-Studentin nach dem GNTM-Halbfinale freiwillig aus der Show aus.

