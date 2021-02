Photoshop-Panne bei GNTM: Mit diesem Bild stimmt doch was nicht!?

Alle sind sie schön und scheinbar perfekt in Szene gesetzt - dennoch fehlt da etwas auf dem GNTM-Foto. Hat es selbst Chefin Heidi Klum nicht bemerkt? Erst beim näheren Betrachten fällt auf, dass ein Körperteil einer Kandidatin komplett fehlt.

Heidi Klum präsentiert auch die 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Schöne lange Beine, aufwendige Frisuren und ein professionelles Make-up – trotzdem wurde das Modelfoto offenbar zu stark retuschiert. Hier stimmt doch was nicht!

Foto-Panne: GNTM-Kandidatin Dascha wurde Bein wegretuschiert

Sechs GNTM-Kandidatinnen der aktuellen Staffel posieren für den Star-Fotografen Rankin in unschuldigem Weiß und mit hohen Hacken – nicht ahnend, dass sie dabei in die Photoshop-Falle tappen. In der nachträglichen Bildbearbeitung ist etwas schiefgelaufen. Zum Davonlaufen? Naja, eher nicht!

Denn: einer Kandidatin fehlt ein Bein! Ausgerechnet beim großen GNTM-Kampagnen-Shooting mit Heidi Klum passierte die Bild-Panne. "Gleich in der ersten Woche Shooting UND Videodreh - Heidi lässt den Kandidatinnen keinen [sic!] Schonfrist", kommentiert ProSieben das Instagram-Foto.

Bein fehlt: GNTM-Fans lachen über Foto mit sechs Kandidatinnen

Aufmerksamen Betrachtern fällt auf, dass auf einem der Fotos ein für ein angehendes Topmodel wichtiges Körperteil fehlt. Statt zwölf Modelbeinchen sieht man nur elf. Bei Kandidatin Dascha (20) wurde wohl etwas zu viel retuschiert, sie steht offensichtlich noch nicht mit beiden Beinen im Modelleben.

Die Fans und Follower von "Germany's Next Topmodel" spotten auf Instagram: "Das zweite Bein hat kein Foto gekriegt.“ Oder: "Man sollte schon mit Photoshop umgehen können." Ein anderer User kommentiert: "Als wenn‘s nicht schlimm genug ist, dass Daschas ganzer Körper verdeckt ist – wird ihr noch ein Bein geklaut."

Bild mit Heidi Klum: Auch hier fehlt ein Bein

Und auch ein zweites Foto mit den sechs GNTM-Kandidatinnen ist im Umlauf – samt Heidi Klum. Auch hier fehlt Daschas Bein. Oder wird es von der GNTM-Jurorin überdeckt?

Heidi Klum präsentiert 2021 die 16. Staffel ihrer Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel", die wegen der anhaltenden Corona-Pandemie in Deutschland gedreht wurde. Zu den bekanntesten ehemaligen Teilnehmerinnen der ProSieben-Sendung gehören Lena Gercke, Barbara Meier, Sarah Knappik, Gina-Lisa Lohfink, Micaela Schäfer, Sara Nuru, Rebecca Mir und Stefanie Giesinger.