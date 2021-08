Paralympische Spiele: Diese Royals wünschen den Athleten viel Glück

Am 24. August wurden die Paralympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Einige Royals wünschten den teilnehmenden Athleten via Social Media vorab viel Glück. Allen voran: Prinz William und Herzogin Kate.

24. August 2021 - 18:30 Uhr | (wag/spot)

Herzogin Kate und Prinz William drücken den Athleten bei den Paralympischen Spielen die Daumen. © Simev / Shutterstock.com