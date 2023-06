Parade für König Charles: Keine Einladung für Prinz Harry und Herzogin Meghan

Nach dem royalen Super-Spektakel der Krönung findet nun die nächste große Feierlichkeit für König Charles statt: die Militärparade "Trooping the Colour". Während Prinz Harry seinem Vater zur Krönung wenigstens noch einen kurzen Besuch abgestattet hat, wird der Herzog von Sussex der Parade wohl gänzlich fern bleiben.

Die Bärenfellmütze sitzt: Prinz William bei der Generalprobe für die Militärparade "Trooping the Colour", die am Samstag stattfindet.

Am Samstag heißt es wieder "Trooping the Colour"! Dieses Jahr findet die berühmte Militärparade erstmals zu Ehren von König Charles statt. Natürlich in Anwesenheit der Königsfamilie um Prinz William und Prinzessin Kate. Der Thronfolger hat bei der Generalprobe bereits eifrig geübt. Sein Bruder Prinz Harry wird jedoch kein Teil der Parade sein, wie die "Daily Mail" berichtete. Auch mit seinem Besuch ist nicht zu rechnen.

Prinzessin Kate: Darauf wird sie bei der Parade verzichten

In diesem Jahr ist die "Trooping the Colour"-Parade ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren: Während Queen Elizabeth II. zuletzt 1986 auf dem Pferd mitgeritten ist (und anschließend der Parade in der Kutsche beiwohnte), wird Charles diesmal zu Pferd im Einsatz sein. Sein Sohn William (in roter Uniform und mit Bärenfellmütze) wird an seiner Seite reiten.

Natürlich wird auch Prinzessin Kate, die im vergangenen Dezember zum Colonel des 1. Bataillons der Irish Guards ernannt wurde, wird der Parade beiwohnen. Die Frau von Prinz William wird allerdings weder eine Militär-Uniform tragen noch auf einem Pferd sitzen, so die "Daily Mail". Dasselbe gilt für Charles' Gattin Camilla. Die wird, genau wie Kate, per Kutsche zum Platz der Horse Guards Parade fahren.

Während der Generalprobe kippten aufgrund der hohen Temperaturen mindestens drei Royal Guards um – Schwächeanfall. William hielt sich tapfer und dankte ihnen später via Twitter für ihren wackeren Einsatz.

Prinz Harry bekam keine Einladung von Charles

Während also der Thronfolger seinen Königs-Papa treu begleiten wird, wird der andere Sohn nicht dabei sein. Richtig geraten – es geht mal wieder um Prinz Harry. Der royale Rebell war kürzlich noch für den Bespitzelungsprozess in London, doch danach ist er zurück zu Ehefrau Meghan und den Kindern nach Kalifornien geflogen.

Laut "Daily Mail" liegt es diesmal aber nicht an den Aussteigern, dass sie der Royal Family einen Korb gegeben haben. Nein, König Charles war es, der ihnen keine Einladung hat zukommen lassen. Was das über das aktuelle familiäre Verhältnis sagt, dürfte ziemlich klar sein.

Das ZDF strahlt am Samstag von 11-14.35 Uhr die Sondersendung "Trooping the Colour – Parade zu Ehren König Charles III." aus.