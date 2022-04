Optische Verwandlung bei Daniela Katzenberger: "Muddi vs. Milf"

Auf Instagram gibt Daniela Katzenberger Einblicke in ihr Promi-Leben. Dass dazu aber nicht nur Glamour gehört, zeigt sie jetzt in einem lustigen Vorher-Nachher-Vergleich.

Verstrubbelte Haare, Augenringe und ein müder Blick: So abgekämpft würde sich wohl kaum eine Promi-Dame öffentlich zeigen, geschweige denn ein Foto davon in den sozialen Medien veröffentlichen. Daniela Katzenberger ist das allerdings ein bisschen anders gestrickt. Die TV-Kultblondine zeigt offen und ehrlich, dass bei ihr nicht immer alles so glamourös ist.

Vorher-Nachher-Vergleich: So sieht Daniela Katzenberger ohne Styling aus

Auf Instagram hat die 35-Jährige ein lustiges Vorher-Nachher-Bild gepostet. Dabei zeigt sie sich komplett ungeschminkt, ohne Haarverlängerung und aus einem unvorteilhaften Blickwinkel. Zu dem Foto schreibt sie ironisch: "Muddi vs. Milf".

Daniela Katzenberger bezeichnet sich selbst als "Milf"

Die Kommentarfunktion hat Daniela Katzenberger, wahrscheinlich in weiser Voraussicht, für diesen Beitrag gesperrt. Vergangenes Jahr hatte sie ein Oben-ohne-Bild von sich ebenfalls mit dem Begriff "Milf" (Mom I'd like to f*ck) versehen und dafür einen Shitstorm kassiert.

Damals hatte sie sich dafür bei ihren Followern dafür entschuldigt und das Foto sogar zensiert. Dieses Mal scheint die Katze, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, keine Lust auf Kritik zu haben.

Doch nicht nur die TV-Blondine wird im Netz regelmäßig angefeindet. Auch ihre Mutter Iris Klein, die ab April 2022 in der Trash-Show "Kampf der Realitystars" zu sehen sein wird, muss sich mit fiesen Kommentaren auseinandersetzen. Erst vergangene Woche konterte sie Sprüche über ihr Aussehen mit der Aussage: "Ich bin so wunderhübsch!"