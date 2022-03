Katzenberger-Mama Iris Klein kontert Kritik an bearbeiteten Fotos: "Ich bin so wunderhübsch"

Ist das Gesicht von Iris Klein auf Instagram-Fotos etwa zu glattgebügelt? Fans kritisieren die Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger für ihre mit Filter bearbeiteten Fotos und Videos. Doch die 54-Jährige hält auf humorvolle Art dagegen.

Iris Klein lässt sich Lästerattacken an ihrem Aussehen nicht gefallen.

Auf Instagram gibt es bei den Promis kaum noch Fotos ohne Filter. Da werden Falten retuschiert, Zähne aufgehellt und die Augen zum Leuchten gebracht. Unbearbeitete Bilder sind schon fast eine Seltenheit und werden meist prominent mit dem Hashtag "No Filter" versehen. Reality-TV-Star Iris Klein, bekannt aus dem Dschungelcamp und "Das Sommerhaus der Stars", wird von Fans für ihre Instagram-Beiträge kritisiert. In ihrer Story hat sie jetzt auf ihre typische Art darauf reagiert.

Iris Klein macht sich über Hater lustig: "Ich bin so wunderschön"

Mit ihrer Pfälzer-Klappe hat Iris Klein bestimmt Tochter Daniela Katzenberger mehr als stolz gemacht. "Also Leute, ich habe keinen Filter. Ich bin so wunderschön", sagt sie augenzwinkernd an ihre Kritiker gerichtet. Die 54-Jährige äußert sich genervt davon, dass ihr immer wieder technische Bearbeitung ihrer Fotos und Videos durch Filter vorgeworfen wird.

"Ich weiß nicht, warum das ein Vorwurf ist", erklärt Iris Klein dazu. "Wenn man jetzt keinen Filter benutzt, hat jemand da draußen dann die Chance, einen Fehler zu suchen, um sich dann selbst schöner zu fühlen?" Für sie sei es unverständlich, dass sich viele Menschen in den sozialen Medien auf negative Dinge konzentrieren.

Ehrlicher Einblick: Mutter von Daniela Katzenberger zeigt Problemzone

Dann zeigt die Mutter von Daniela Katzenberger ganz offen ihre Problemzone. Am Haaransatz über der Stirn hat sie eine kahle Stelle. "Ich hatte als Kind hier kreisrunden Haarausfall und es ist nie wieder so voll nachgewachsen." Dabei kritisiert sie auch, dass sie von vielen Followern darauf hingewiesen wird. "Ihr glaubt nicht, wie oft mir das geschrieben wird. Das ist ja, wie wenn ich zu einem Einbeinigen sage: Hast du schon gesehen, dir fehlt da was!"

Iris Klein hatte noch nie Probleme damit, trotz Filter ehrlich mit ihrem Aussehen umzugehen. Vergangenes Jahr unterzog sie sich einem Gesichtslifting und präsentierte das Vorher-Nachher-Ergebnis ihren Fans. Trotz oder gerade wegen dieser Offenheit wird sie im Netz immer wieder angefeindet.

Auch Tochter Daniela Katzenberger erlebte Bodyshaming, hat aber ihre ganz eigene Art gefunden, damit umzugehen. Bevor sie einen fiesen Kommentar auf ein Bild bekommt, liefert sie die Beleidigung lieber selbst. Auf einem Bikini-Foto bezeichnete sich die TV-Blondine im Oktober 2021 selbst als "fette Qualle".