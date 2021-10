Oliver Kahn mit Ehefrau Svenja: Seltener Pärchenauftritt bei Premiere von FC Bayern-Doku

Oliver Kahn und Ehefrau Svenja sind nicht unbedingt bekannt für öffentliche Auftritte. Doch zur Premiere der Doku-Serie "FC Bayern - Behind The Legend" turtelten sie in München auf dem roten Teppich.

26. Oktober 2021 - 14:15 Uhr | Sven Geißelhardt