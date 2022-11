Ohrfeige im TV: Günther Jauch verpasst Oliver Pocher saftige Watschn

Oliver Pocher ist am Samstagabend erneut als Ersatz bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" eingesprungen. Günther Jauch machte deutlich, was er davon hält und verteilte mitten in der Show eine Backpfeife an den Komiker.

13. November 2022 - 14:39 Uhr | AZ