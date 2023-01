Ohne Gurt im Auto? Shitstorm für Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut wollte via Instagram ein bisschen gute Stimmung verbreiten, ist aus Sicht vieler Follower allerdings kläglich gescheitert. Denn sie sitzt unangeschnallt im Auto...

Eigentlich wollte Lena Meyer-Landrut mit ihrem neuen Post auf Instagram nur ein bisschen gute Laune verbreiten, doch dieser Versuch ging eher nach hinten los.

Lena Meyer-Landrut sitzt unangeschallt im Auto

Die Rede ist von einem Video, in dem die Sängerin auf der Rückbank eines Autos sitzt und "Guten Morgen Sonnenschein" in die Kamera singt. Darunter schreibt die 31-Jährige "einfach mal qualitätscontent".

So weit, so gut – von einigen ihrer Follower hagelt es trotzdem mächtig Kritik. Denn: Lena Meyer-Landrut ist nicht angeschnallt, so dass zahlreiche Kommentare wie "Das soll ein Vorbild für das Kind sein", "Es herrscht Anschnallpflicht. Es gibt vielleicht noch nicht genug Unfalltote. Klasse Vorbild" oder "Warum nicht angeschnallt???" keine Seltenheit sind. Ein weiterer Fan kommentiert: "Crazyness am Start. Anschallen wäre zu deiner eigenen Sicherheit trotzdem schön".

Manche Follower halten die Äußerungen einiger für übertrieben. "Ich finde dich richtig cool, witzig und wunderschön. Egal was alle anderen hier sagen. Ich schnalle mich im LKW auch nicht an. Es sollte jedem selbst überlassen werden, ob er es macht oder nicht. Das ist meine Meinung", schreibt ein Fan.

Sängerin zeigt bislang keine Reaktion auf negative Kommentare

Von Lena Meyer-Landrut selbst gibt es dazu bislang keine Reaktionen. Doch keine Aussage ist manchmal auch eine Aussage.