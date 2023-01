Hats geschmeckt? So fanden die Promis die vegane Weißwurst im Stanglwirt

Die fleischfreie Version der traditionellen Weißwurst erhitzte im Rahmen der Wiesn einige Gemüter. Am Freitag durften sich die Gäste der Weißwurstparty im Stanglwirt ihr eigenes Urteil bilden.

Die vegane Weißwurst der Firma Greenforce aus München hat schon rund um das Oktoberfest für Gesprächsstoff gesorgt. Nach der Wiesn wurde sie jetzt auch auf der legendären "Weißwurstparty" im Stanglwirt als fleischlose Alternative angeboten.

So schmeckt den Promis die vegane Weißwurst

Wie kam die tierfreundliche Wurst an? Den Promigästen scheint es zumindest geschmeckt zu haben: "Ich bin tatsächlich überrascht von der Konsistenz, die ist sehr sehr gut und kommt einer originalen Weißwurst extrem nah. Auch geschmacklich kann man sie empfehlen", schwärmt Moderator Elton.

Schauspieler Hannes Jaennicke ist sich sogar sicher: "Ich habe die vegane Weißwurst probiert und im Ernst, wenn es eine Blindverkostung wäre, die Fleischesser würden schwören, dass sie Fleisch essen. Sie ist so toll gemacht." Auch Sascha Vollmer von "The Boss Hoss" hat es offenbar geschmeckt: "Die Konsistenz ist etwas härter und gleichzeitig etwas feiner. Geschmacklich ist sie gut!"

Vegane Wurst: Montage-Schaum oder leckere Alternative?

Also doch kein "Montage-Schaum, der in ein Kondom abgefüllt wurde, mit einer leichten Kalk-Note im Abgang", wie Monika Gruber im September noch schimpfte? Im Gegenteil, meint auch Schauspieler Ralf Moeller: "Die vegane Weißwurst schmeckt hervorragend. Das ist die Zukunft!" Moderatorin Palina Rojinski hat die Wurst ebenfalls überzeugt: "Es ist schon sehr lange her, dass ich eine originale Weißwurst gegessen habe, die vegane Weißwurst ist tatsächlich nicht schlecht. Sie hat eine gute Konsistenz und ist gut gewürzt."

Von der scheinbar kondomartigen Pelle, die Monika Gruber erwähnte, fehlt übrigens jede Spur, was laut Schauspielerin Bettina Zimmermann aber durchaus Vorteile hat: "Mir hat die vegane Weißwurst sehr gut geschmeckt. Ich fand es sehr bequem, dass man sie nicht zuzeln musste, die Pelle nervt."