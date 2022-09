Ohne Filter: Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc zeigt erstmals Tochter Snow Elanie

Bislang hat Yeliz Koc ihre Tochter nur mit Filtern über dem Gesicht auf Instagram gezeigt. Doch jetzt erstrahlt die kleine Snow Elanie erstmals ganz offen auf einem Instagram-Foto, wofür es prompt Kritik gibt.

Es ist ein süßer Schnappschuss, den Yeliz Koc auf Instagram ihren Fans präsentiert. Die 28-Jährige teilt ein Foto, das sie und Tochter Snow Elanie zeigt. Neben netten Kommentaren wird sie dafür allerdings auch abgewatscht.

Kritik für Yeliz Koc: "Finde es nicht gut, dass du Bilder der Kleinen postest"

Bislang wurden auf dem Account von Yeliz Koc nur Bilder gepostet, auf denen die Tochter nicht offen gezeigt wird. Entweder hatte die Kleine der Kamera den Rücken zugewandt oder es wurde ein Smiley über ihr Gesicht gesetzt. Doch jetzt gibt es das erste frontale Bild, auf dem das Gesicht von Snow Elanie deutlich zu sehen ist.

"Mein Leben", schreibt die stolze Mama dazu und bringt damit die Herzen zahlreicher Fans zum Schmelzen. Das komplette Gesicht der Tochter von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ist nicht zu sehen, sie trägt eine große Sonnenbrille. Für manche Follower ist das jedoch zu wenig. "Ein Hoch auf jede Mama, die ihr Kind NICHT auf Social Media präsentiert", lautet eine Nachricht in den Kommentaren. Ein weiterer Kritiker erklärt: "Die sieht aus [...] wie der Papa, leider finde ich es nicht gut, dass du Bilder von der Kleinen hier postest."

Wie ist das Verhältnis zwischen Yeliz Koc und Ex Jimi Blue Ochsenknecht?

Was Papa Jimi Blue Ochsenknecht wohl davon hält, dass seine Ex ein solches Foto der gemeinsamen Tochter veröffentlicht hat? Bislang hat sich der ehemalige Kinderstar noch nicht dazu geäußert. In der Vergangenheit gab es zwischen dem Ex-Paar immer wieder Zoff, die Trennung entwickelte sich zu einer öffentlichen Schlammschlacht. Im Juli 2022 erklärte Yeliz Koc, dass der Ochsenknecht-Sohn keinen Kontakt zu ihr oder Snow Elanie habe. Ob sich das inzwischen geändert hat, ist nicht bekannt.