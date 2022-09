Oans, zwoa – verschüttet! Robert Geiss verzapft Bier-Anstich

Anzapfen will gelernt sein – diese Erfahrung musste jetzt TV-Millionär Robert Geiss machen. Während in München am Samstag das Oktoberfest startet, ist man an der Côte d'Azur schon in Bierlaune.

16. September 2022 - 15:21 Uhr | AZ

Carmen und Robert Geiss auf dem Oktoberfest 2018. © BrauerPhotos

Sind hier Hopfen und Malz verloren? Robert Geiss ist am Bierfass gescheitert. "Das ist ja mal in die Hose gegangen", schreibt Ehefrau Carmen Geiss zum Pannenvideo auf Instagram. Robert Geiss zapft falsch an: Bier läuft aus Während das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt, am kommenden Samstag endlich wieder stattfinden kann, wurde in St. Tropez schon darauf angestoßen. Im Hotspot der Reichen und Schönen in Südfrankreich hat es jetzt ein kleines Fest mit bayerischem Bier gegeben. Carmen Geiss veröffentlicht Pannen-Video Alles war für Robert Geiss vorbereitet: das Bierfass, der Zapfhahnhammer und der blaue Teppich mit weiß-blauer Deko. Doch reibungslos lief der Auftritt des 58-Jährigen nicht, wie Ehefrau Carmen auf ihrem Instagram-Account humorvoll kommentierte. Das Video sehen Sie hier: Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Der TV-Millionär schlug immer und immer wieder mit dem Hammer gegen das Holzfass, doch der Hahn wollte nicht fest sitzen. "100 ist deine Glückszahl", merkt ein Mann im Publikum süffisant an und meint damit wohl die Anzahl der Schläge, die Geiss zum Anzapfen brauchen würde. Erst nachdem mehrere Liter Bier auf dem Boden landeten – und der Bierdurst des Publikums groß war – wurde der folgenschwere Fehler erkannt. Der Zapfhahn war offen... Lesen Sie auch Private Gründe: Florian Silbereisen sagt Wiesn-Auftritt ab X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Bleibt zu hoffen, dass OB Dieter Reiter am Samstag beim echten und einzigartigen Wiesn-Anstich im Schottenhamel-Zelt mehr Geschick an den Tag legt. Aber des wird scho...