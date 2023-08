Nur wenige Tage vor Haftantritt: Alfons Schuhbeck engagiert Hoeneß-Anwalt

Erst letzte Woche wurde Alfons Schuhbeck die Ladung zum Haftantritt zugestellt. Jetzt hat sich der Star-Koch einen neuen Anwalt genommen. Wird dieser noch etwas an der bevorstehenden Strafe im Gefängnis ändern können?

Bereits letzten Oktober wurde Koch und Unternehmer Alfons Schuhbeck vor dem Landgericht I in München zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Nachdem seine Revision im Juni abgelehnt wurde, ist klar: Der 74-Jährige muss in den Knast.

Wenige Tage vor Haftantritt: Alfons Schuhbeck wechselt Anwalt

Letzte Woche wurde Alfons Schuhbeck von der Staatsanwaltschaft München I zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Landsberg geladen. Wie die am Montag berichtet, wechselte der 74-Jährige nur wenige Tage vor seinem Haftantritt noch einmal den Anwalt.

Fall Alfons Schuhbeck: Kann sein neuer Anwalt die Haft noch verhindern?

Tobias Pretsch, der für die bekannte Anwaltskanzlei Ufer und Scharf arbeitet und früher selbst Abteilungsleiter der JVA München war, ist der neue Experte an Schuhbecks Seite. Doch wird das reichen, um den Haftantritt zu verzögern, oder gar zu verhindern? Vermutlich nicht, seine Haftstrafe wird Alfons Schuhbeck nicht vermeiden können.

Profi in Steuer-Fragen: Pretsch hat zuvor bereits Uli Hoeneß vertreten

Zuvor vertrat Pretsch schon andere Promis beim Thema Steuerhinterziehung: Sein bekanntester Mandant war dabei vermutlich Bayern-Funktionär Uli Hoeneß. Der versuchte aus "Sicherheitsgründen" eine Inhaftierung in die JVA Landsberg zu vermeiden – bekanntlich ohne Erfolg.

Alfons Schuhbeck: Haft scheint unvermeidlich

Nachdem Alfons Schuhbeck Revision eingelegt hatte, wurde im Juni erneut bestätigt, dass er nicht an der Haftstrafe vorbeikomme – die Höhe der einzuziehenden Steuerschuld muss jetzt aber erneut geprüft werden. Sein neuer Anwalt wird aber vermutlich eher dabei behilflich sein, die Umstände der bevorstehenden Haft zu klären.

Warum stellt Schuhbeck dennoch einen neuen Anwalt an?

Grund für den spontanen Anwaltswechsel könnte die Nähe zur JVA sein. Im Gegensatz zu seinem alten Berliner Anwalt, ist Pretsch mit Kanzleisitz in München immer in unmittelbarer Nähe von Alfons Schuhbeck und kann ihm so mit Rat und Tat zur Seite stehen, während der Koch seine Haftstrafe absitzt.