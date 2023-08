Ladung zum Haftantritt: Jetzt muss Star-Koch Alfons Schuhbeck ins Gefängnis

Jetzt steht es fest: Star-Koch Alfons Schuhbeck muss zeitnah ins Gefängnis, in den kommenden Tagen muss er seine Haft antreten.

Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen in Haft. (Archivbild)

München - Star-Koch Alfons Schuhbeck muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn zum Haftantritt geladen. Eine Sprecherin teilte am Freitag mit, "dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat".

Ein Datum teilte die Sprecherin auf Anfrage nicht mit, allerdings werde er die Haft "in den kommenden Tagen" antreten müssen. Das müssten die zuständige Justizvollzugsanstalt und Schuhbecks Vertreter nun untereinander absprechen.

Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilt

Das Landgericht München verurteilte Schuhbeck im Oktober des vergangenen Jahres wegen Steuerhinterziehung von etwa 2,3 Millionen Euro zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Schon ab einer Million ist eine Haftstrafe nach aktueller Rechtsprechung nahezu unumgänglich. Das Urteil ist "im Wesentlichen rechtskräftig", entschied der Bundesgerichtshof (BGH) im Juni, Schuhbecks Revision wurde abgelehnt.

Schuhbeck kommt jedoch nicht in die JVA Stadelheim nach München, sondern nach Landsberg – wie für Ersttäter in München üblich. Auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß kam wegen Steuerhinterziehung damals in die JVA Landsberg.

Star-Koch Schuhbeck hatte zuletzt Privatinsolvenz angemeldet

Schuhbeck steht vor den Trümmern seiner Existenz, vor dem Münchner Amtsgericht hatte er Privatinsolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Das Verfahren wurde Anfang Juli eröffnet. Der Gerichtstermin ist für den 13. September angesetzt. Der 74-Jährige soll neben den Schulden beim Finanzamt auch private Verbindlichkeiten in Millionenhöhe haben. Knapp 30 Gläubiger sollen ihr Geld zurückfordern.

Außerdem ist am Amtsgericht München eine Räumungsklage gegen ihn anhängig, weil er die Miete für seine Privatwohnung nicht fristgerecht gezahlt haben soll. Eine für Anfang August geplante Gerichtsverhandlung wurde aber "auf Antrag beider Parteivertreter" auf Ende Oktober verlegt – wohl, um eine außergerichtliche Einigung zu erreichen.

Erst vor wenigen Tagen wurde Schuhbeck noch im Münchner Nobel-Hotel Mandarin Oriental gesichtet – an der Seite von Freund Bruce Reith. "Er hat toll und ausgeruht ausgesehen", sagte Reith der AZ. Es könnte der letzte öffentliche Auftritt des Star-Kochs vor dem Haftantritt gewesen sein. Zuletzt hieß es aus Society-Kreisen, dass Schuhbeck wohl noch im September in die JVA Landsberg gebracht werde. Nun könnte der Haftantritt sogar noch früher kommen.