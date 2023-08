Münchner "Tatort"-Kommissare Batic und Leitmayr vor dem Aus? Bayerischer Rundfunk reagiert in der AZ

Aufgrund von innovativen Zukunftsplänen könnte die Aussicht für das "Tatort"-Duo Leitmayr und Batic schlecht aussehen. Wird das Münchner Ermittlerteam tatsächlich bald von der Bildfläche verschwinden? Die AZ hat beim Bayerischen Rundfunk nachgefragt.

Seit 32 Jahren steht das Ermittler-Duo Ivo Batic und Franz Leitmayr Seite an Seite, um Morde in München aufzuklären. Mit ihren Fällen für den Münchner "Tatort" gehören die Schauspieler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl zu den beliebtesten Ermittlern der preisgekrönten Krimi-Reihe und fahren bei Ausstrahlung regelmäßig hohe Quoten ein. Trotzdem könnte damit bald Schluss sein. Was steckt dahinter und was sagt der Bayerische Rundfunk dazu?

"Tatort" will künftig auf "weniger bekannte Schauspieler" setzen

Vor wenigen Tagen hat die ARD verkündet, dass es eine TV-Revolution bei der Produktion der verschiedenen "Tatort"-Teams geben werde. "Ich kann verraten, dass wir an neuen Ideen für Teams dran sind, auf die die Zuschauer gespannt sein können", verriet ARD-Koordinator Jörg Schönenborn im Gespräch mit "TV Digital". Man wolle Neues ausprobieren und es gebe Überlegungen, "tolle, bisher weniger bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen als neue Ermittler zu gewinnen".

ARD-Insider betont: "Für 2025 steht großes Reinemachen an"

Doch könnte das auch bedeuten, dass etablierte "Tatort"-Stars nun um ihre Jobs fürchten müssen? Ein Insider hat " " verraten, welche Gründe hinter der Innovation der ARD stecken: "Für 2025 steht großes Reinemachen an. Die ARD will und muss auch beim 'Tatort' massiv sparen." Demzufolge sollen auch die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr nicht mehr lange über die Bildschirme flimmern, wie das Blatt weiter berichtet.

TV-Aus für Münchner "Tatort"-Kommissare? Bayerischer Rundfunk reagiert auf Gerüchte

Der letzte Münchner "Tatort: Game Over" wurde am 21. Mai 2023 ausgestrahlt und erzielte eine sehr hohe Einschaltquote. 8,72 Millionen Menschen sahen zu, was einem Marktanteil von 32,4 Prozent entspricht. Wird es trotzdem bald zu einem Ende für Batic und Leitmayr kommen? Die AZ hat beim Bayerischen Rundfunkt nachgefragt. "Momentan gibt es dazu nichts zu sagen", erklärt eine Sprecherin des Senders. "Im Herbst wird der 93. Fall, 'Königinnen', ausgestrahlt, die Fälle 94 und 95 sind schon abgedreht, weitere sind in Planung. Alles Weitere ist Spekulation."

Zumindest für das Jahr 2024 dürfen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl weiter für die beliebte Krimireihe vor der Kamera stehen. Wann genau die beiden Folgen nächstes Jahr ausgestrahlt werden, ist bislang nicht bekannt. Zur weiteren Zukunft für den Münchner "Tatort" im Jahr 2025 hat der Sender keine Erklärung abgegeben – die Zuschauer müssen also weiterhin abwarten.