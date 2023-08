Zigaretten-Diskussion bei "Stern TV": Mario Basler provoziert militanten Nichtraucher

Rauchen oder nicht rauchen, das war am Sonntagabend die Frage bei "Stern TV". Zu diesem Thema im Studio geladen war unter anderem Mario Basler, leidenschaftlicher Qualmer, der sich mit einem ebenso passioniertem Kippen-Gegner anlegte.

Mario Basler will sich das Rauchen nicht verbieten lassen und legt sich bei "Stern TV" mit einem Nichtraucher an.

Wird eine Schachtel Zigaretten bald 23 Euro kosten? Zumindest wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht, dürfte dieser exorbitante Preis in Deutschland gerne Realität werden. Den meisten Rauchern wird dieser Vorschlag höchstwahrscheinlich nicht gefallen – wie etwa Mario Basler. Der ehemalige Fußballprofi hat sich auf dem Fußballplatz und in TV-Shows bereits häufig mit seinem geliebten Glimmstängel gezeigt und stellte sich am Sonntagabend im Studio von "Stern TV" der Diskussion um höhere Preise für Tabakwaren.

Ex-Politiker Frankenberger fordert: "Die Leute sollen einfach mit dem Rauchen aufhören"

Ebenfalls zur Sendung geladen war der ehemalige Politiker Sebastian Frankenberger, der 2009 als Initiator des Volksbegehrens "Für echten Nichtraucherschutz!" in Bayern bekannt wurde – was das Rauchverbot in der Gastronomie zur Folge hatte. Seinen Vorstellungen zufolge könnte eine Schachtel Zigaretten auch bis zu 50 Euro kosten. "Im Grunde genommen zahle ich mit meinen Steuern das Gesundheitssystem, weil die Raucher verbrauchen viel mehr Geld", erklärte er seinen Vorschlag. "Die Leute sollen einfach mit dem Rauchen aufhören und deshalb können die Preise gar nicht teuer genug werden."

Mario Basler verteidigt Tabakkonsum: "Das ist doch meine Sache"

Der passionierte Raucher Mario Basler konnte darüber nur lächeln. "Den Mann kann man ja nicht ernst nehmen", sagte er über den Ex-ÖDP-Politiker und wetterte weiter: "Das ist völliger Quatsch, was Sie da erzählen. Sie ziehen den Leuten in Deutschland noch mehr Geld aus der Tasche, damit die am Schluss gar nichts mehr haben." Der ehemalige Fußball-Star will sich das Rauchen weder verbieten noch verleiden lassen. "Das ist doch meine Sache. Ich rauche seit 40 Jahren."

Mario Basler (r.) im Streitgespräch mit Ex-Politiker Sebastian Frankenberger (l. im Bildschirm). © Screenshot RTL

Auch CSU-Politiker Sebastian Brehm, der ebenfalls im "Stern TV"-Studio zu Gast war, zeigte sich von der Preiserhöhung auf Zigaretten, welche die WHO und Sebastian Frankenberger fordern, nicht überzeugt. "Die Freiheit des Einzelnen, das zu tun, was man machen will, sollte schon noch da sein", erklärte er dazu. "Vielmehr wäre wichtig, dass man Prävention macht. Das haben wir gemacht, bei der letzten Tabaksteuererhöhung."

"Ich finde es so geil": Mario Basler provoziert Zigarettengegner

Als überzeugter Nichtraucher ließ sich Sebastian Frankenberger in seiner Meinung nicht beirren und polterte gegen die Befürworter des Rauchens: "Ich kann diese Diskussion echt nicht mehr aushalten, also bitte: klares Rauchverbot! Am besten, wir verbieten die Zigarette. Was hat sie denn für Vorteile?" Mario Basler reagierte gelassen auf diese deftige Ansage und sagte provozierend: "Herr Frankenberger, wissen Sie, wie schön es ist, wenn ich morgens aufstehe, mir einen Kaffee mache und meine Zigarette dazu rauche? Wunderbar ist das. Oder nach dem Mittagessen und Abendessen? Sie können sich das gar nicht vorstellen, weil Sie haben nie geraucht. Ich finde es so geil, ich schwöre es Ihnen."

Der Ex-ÖDP-Politiker ließ sich von dem ehemaligen Profi-Sportler nicht aus der Ruhe bringen. Dass die beiden auf keinen gemeinsamen Nenner kommen würden, dürfte bereits vorab klar gewesen sein. Seit Jahren verteidigt Mario Basler seine Einstellung zum Tabakkonsum und erklärte 2017 im AZ-Gespräch zu einem Rauchverbot auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München: "Ich hätte mir es nicht verbieten lassen."