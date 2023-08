Aufregung im Live-TV: Männer stürmen "Doppelpass"-Set – Schreckmoment für Ex-Bayern-Star Effenberg

Beim "Doppelpass" ist es am Sonntag zu einer kuriosen Szene gekommen. Zwei Männer stürmten kurzerhand das Set, Moderator Florian König reagierte jedoch souverän.

München - Schreckmoment beim "Doppelpass"! Zwei Männer haben am Sonntag kurz nach Beginn der Kultsendung von Sport1 für Verwirrung und reichlich Aufregung gesorgt. Als Ex-Bayern-Spieler Stefan Effenberg gerade sprach, tauchte plötzlich eine Person mit Mütze am Set im Hilton Airport am Münchner Flughafen auf und unterbrach die Fußball-Diskussion.

Effenberg über Doppelpass-Chaos: "Wo war Security?"

Wenige Sekunden später folgte ein weiterer Mann ins Bild und schüttete dem Störenfried ein Glas Wasser ins Gesicht – traf dabei allerdings auch Moderator Florian König. Der reagierte sofort und sprach die beiden Männer mit deutlichen Worten an. "Verlassen Sie bitte das Set, aber ganz schnell. Sag mal, was ist hier denn los?", sagte König, stand auf, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, und ging auf die Störer zu.

Aufregung am "Doppelpass"-Set. © Screenshot: Sport1

Effenberg, der wie die anderen Gäste zunächst erschrocken war, fragte daraufhin: "Wo war denn da eigentlich die Security? Waren die beim Kaffeetrinken?"

Anschließend konnte die Sendung ohne weitere Störungen fortgesetzt werden. Um eine politisch motivierte Aktion handelte es sich dabei nicht. Auf dpa-Anfrage teilte "Sport1" mit, dass sich der "Vorfall mit zwei Störern letztlich als harmlos herausgestellt hatte."

Störenfried bereits aus "Schlag den Star" bekannt

Der erste Störenfried ist kein Unbekannter. Vor zwei Jahren hatte er bereits bei der Sendung "Schlag den Star" (ProSieben) für ähnliche Verwirrung gesorgt, als er die Bühne betrat.

Damals fragte er: "Ich würde gern wissen: Wo zur Hölle ist GTA 6?" Auch dieses Mal wollte er von König wissen, wann die Fortsetzung des Videospiels auf den Markt kommt. Eine Frage, die den Störenfried also durchaus zu beschäftigen scheint...