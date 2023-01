Nur mit Blumenstrauß bedeckt: Cathy Hummels zeigt sich nackt auf Instagram

Cathy Hummels hat sich erneut leicht "bekleidet" auf ihrem Instagram-Account gezeigt – diesmal sogar nur mit einem Blumenstrauß bedeckt. In den Kommentaren hagelte es Kritik für die Nackt-Aktion der Moderatorin.

Cathy Hummels braucht sich nicht zu verstecken. Die Moderatorin bewies schon oft, dass sie auch mit wenig Kleidung eine tolle Figur macht. Unter ihrem neuesten Social-Media-Beitrag erntete Hummels jetzt allerdings haufenweise Kritik für ihre Freizügigkeit.

Cathy Hummels zeigt sich nackt auf Instagram

Auf Instagram postete die 34-Jährige ein Video, das sie zu Beginn völlig nackt zeigt – mit ihren Händen und einem weißen Blumenstrauß bedeckt sie lediglich das Nötigste. Im Hintergrund läuft Miley Cyrus' neuer Hit "Flowers". In der Videobeschreibung zitiert Hummels den Refrain des Textes: "I can buy my own flowers" (dt. "Ich kann mir meine eigenen Blumen kaufen"). Der Blumenstrauß fällt zu Boden und da steht die Moderatorin – plötzlich mit Klamotten.

Heftige Kritik für Nackt-Video von Cathy Hummels

Während es von einigen Usern Zuspruch für das Video der Moderatorin gab, hagelte es von vielen Followern jedoch scharfe Kritik unter dem Beitrag.

Eine Instagram-Nutzerin schrieb beispielsweise: "Ich kommentiere eigentlich nie aber langsam wird es albern. Da predigst du was von zunehmen, aber isst nur Gemüse und Obst. Dann ständig diese krankhafte zwanghafte Selbstdarstellung. Echt anstrengend dein Content".

Eine andere Userin kommentierte: "Liebe Cathy, lass bitte solche Posts. Das wirkt wirklich alles so verzweifelt. Deine Familie muss doch das auch merken; wieso sagt denn da niemand was. Du hast eine tolle Figur aber das geht doch echt schon bisschen zu weit. Ich weiß nicht, aber so bekommt man doch nicht mehr Likes."

Lesen musste Cathy Hummels auch Kommentare wie: "Die weiß aus Verzweiflung nicht mehr was die posten soll um im Gespräch zu bleiben" oder "Ach, auf den Zug wird jetzt auch mit aufgesprungen? Warum bin ich nicht überrascht? Miley kriegt das aber wenigstens mit Stil und Klasse hin und nicht so billig."

Erst kürzlich sorgte die Moderatorin mit einem Hüllenlos-Auftritt für Aufsehen. In ihrem Dubai-Urlaub zeigte sich die 34-Jährige splitterfasernackt.