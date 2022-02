Notarzt-Einsätze bei "Kampf der Realitystars" 2022: Zwei Promis ins Krankenhaus eingeliefert

Bei der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" scheint es ordentlich zur Sache zu gehen. Wie jetzt bekannt wurde, mussten zwei VIP-Kandidaten ins Krankenhaus gebracht werden. Was ist passiert?

Die Produktion der Trash-Show "Kampf der Realitystars" 2022 scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Erst war Katzenberger-Mama Iris Klein aufgrund einer Corona-Infektion für eine Teilnahme vorübergehend gesperrt, dann wurde Moderatorin Cathy Hummels nach den Dreharbeiten am thailändischen Strand von einem Unbekannten überfallen. Jetzt soll es am Set mehrere Unfälle gegeben haben und zwei Promis ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Unfall bei "Kampf der Realitystars": Fürst zu Sayn-Wittgenstein muss ins Krankenhaus

Wie " " berichtet, handelt es sich bei den VIP-Kandidaten um Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier. Der Adoptiv-Adlige sei bei einem Spiel plötzlich umgekippt, wie eine Produktionsmitarbeiterin dem Blatt verraten hat. Nach einer Untersuchung in einer Klinik soll er ans Set zurückgekehrt sein, doch dann habe es einen weiteren Unfall gegeben.

"Ich wollte zu einer Challenge am Strand gehen, da ging es zwei, drei Meter abschüssig", erklärt von Sayn-Wittgenstein. "Aber dann wuchs da so eine richtig dumme Bodenpflanze, so eine Art Ranke." Über die sei der Fürst gestürzt und habe sich den Fuß verletzt. Erneut soll er die Nacht in einem Krankenhaus verbracht haben.

"Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Tessa Bergmeier erleidet allergische Reaktion

Für GNTM-Bekanntheit Tessa Bergmeier, die ebenfalls bei "Kampf der Realitystars" 2022 teilnimmt, soll es nicht besser gelaufen sein. Ein Hornissenstich habe bei der 32-Jährigen eine allergische Reaktion ausgelöst. "Irgendwann war es so schlimm, dass ich gar nicht mehr richtig laufen konnte", sagt das Model zu "Bild". "Ich konnte den Fuß gar nicht mehr aufsetzen und ich habe meine Zehen gar nicht mehr gespürt." Auch sie sei daraufhin in eine Klinik eingeliefert worden. Nach einer Antibiotikabehandlung gehe es ihr aber wieder besser. "Jetzt ist mein Fuß fast wieder wie neu." Bleibt zu hoffen, dass die restlichen Promi-Kandidaten die Trash-Show unbeschadet überstehen.