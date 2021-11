Nockherberg: Stephan Zinner will nicht mehr Söder-Double sein

Er will nicht mehr Markus Söder beim Singspiel auf dem Nockherberg sein. Schauspieler Stephan Zinner hört in seiner Rolle als Ministerpräsident auf. Wer wird Nachfolger?

Seit 2006 war Schauspieler Stephan Zinner beim Singspiel auf dem Nockherberg das Double von Markus Söder – erst als Generalsekretär, dann als Minister und zuletzt als Bayerischer Ministerpräsident. Jetzt soll damit aber Schluss sein.

Nockherberg: Stephan Zinner ist kein Double mehr von Markus Söder

Laut Paulaner-Brauerei sagt Zinner: "In 15 Jahren Salvator-Singspiel mit großartigen Kollegen habe ich 'Markus Söder' in 15 Rollen gespielt. In unterschiedlichen Verkleidungen, mit vier verschiedenen Regie- und Autoren-Teams und mit sehr viel Spaß. Aber es ist auch eine lange Zeit für eine Rolle und so habe ich für mich entschieden, dass es jetzt vorbei ist." Ausdrücklich bedankte sich der Schauspieler bei seinem "Role Model" Markus Söder "für die Steilvorlagen".

Markus Söder reagierte mit einem Tweet auf das Aus von Zinner: "Schade, dass er als Double aufhört. Es war immer ein großer Spaß. Das Singspiel ist bayerische Kunst in Hochform. Bin gespannt, wer die Rolle übernimmt."

Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt bedauert die Entscheidung außerordentlich: "Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Stephan für die großartigen Auftritte im Salvator-Singspiel. Alle waren toll, aber ich werde mich immer an die Kuss-Szene mit Angela Ascher als 'Ilse Aigner' im Stück 'Waldesruh' 2013 erinnern. Gerne hätten wir ihn noch umgestimmt, aber natürlich respektieren wir seine Entscheidung als Künstler."

Wer wird der neue "Markus Söder" beim Singspiel auf dem Nockherberg?

Ein Zinner-Nachfolger steht noch nicht fest. Für das Autoren- und Regie-Duo Stefan Betz und Richard Oehmann beginnt jetzt die Suche nach einem neuen Double von Markus Söder.