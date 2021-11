Nockherberg-Double hört auf: Wer der neue Markus Söder werden könnte

Stephan Zinner hört als Nockherberg-Double von Markus Söder auf. Wer jetzt sein Nachfolger - oder seine Nachfolgerin - werden könnte.

Stephan Zinner und Markus Söder 2017 beim traditionellen Politiker-Derblecken am Nockherberg.

München - 15 Jahre lang war er das Double von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder – nun ist Schluss. Am Dienstag wurde bekannt, dass Stephan Zinner als Söder-Double auf dem Nockherberg aufhören wird.

Söder-Double: Die Kandidaten der AZ

Jetzt wird für das traditionelle Singspiel ein passender Nachfolger gesucht: Wer kann Markus Söder? Die AZ stellt einige potentielle Kandidaten vor...

Wolfgang Krebs: Ist Politiker-Profi

Wolfgang Krebs. © imago/Future Image

Der bayerische Ministerpräsident gehört zum Grund-Repertoire von Wolfgang Krebs. Ob Edmund Stoiber, Horst Seehofer oder Günther Beckstein – der Kabarettist hat sie alle drauf. Aktuell gibt er den Markus Söder in der BR-Sendung "quer". Die Einarbeitung dürfte immerhin fix gehen.

Ingo Appelt kennt fränkisches Kabarett

Ingo Appelt. © imago/Marc John

Ingo Appelt stammt zwar aus Essen, moderiert aber immerhin seit 2014 das Kabarett aus Franken im Bayerischen Fernsehen. Bayerische Kultur und Politik dürften ihm also nicht ganz fremd sein. Was den Dialekt angeht, sehen wir bei dem 54-Jährigen Lernpotenzial. Was er definitiv nicht lernen müsste: den diabolischen Söder-Blick und das gscherte Lachen.

Chris Boettcher sieht aus wie Söder

Chris Boettcher. © imago/Future Image

Der Comedian ist zwar bisher nicht als politischer Kabarettist in Erscheinung getreten. Aber Chris Boettcher kann Bairisch, er kann spielen, er kann singen. Damit sind die Grundvoraussetzungen für das Nockherberg-Singspiel schon einmal erfüllt. Und optisch kommt er immerhin mit am nächsten an Markus Söder ran.

Lizzy Aumeier: Warum nicht mal eine Frau?

Lizzy Aumeier. © imago/Horst Galuschka

Ein bisserl Diversity könnte auch dem Nockherberg nicht schaden. Warum den Söder nicht von seiner femininen Seite zeigen? Eine von Lizzy Aumeiers Shows hieß einst "Wer dablost's?" Da ist es doch zum Derblecken nicht mehr so weit, finden wir. Das R kann sie jedenfalls schon wunderbar rollen. Und auch sonst trauen wir der schlagfertigen Frau die Rolle zu.