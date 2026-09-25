Nicht bei Käfer: In diesem Zelt feiern Bill und Tom Kaulitz auf dem Oktoberfest

Zum Oktoberfest ist auch 2026 auf der Theresienwiese wieder ein Schaulaufen der Star und Sternchen geboten. Bill und Tom Kaulitz wollen sich die Wiesn heuer auch nicht entgehen lassen und feiern am Freitagabend in Kufflers Weinzelt.

Dieses Jahr feierten die Kaulitz-Zwillinge in Kuflers Weinzelt – sogar mit ihrer eigenen Tequila-Marke "KAA DOS".

Dass sich Bill Kaulitz zum Oktoberfest gerne in München tummelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit 2023 hat der Tokio-Hotel-Sänger keine Wiesn mehr sausen lassen und feiert auch 2026 kräftig mit – wie etwa beim Almauftrieb in Käfers Wiesn-Schänke. Am Freitagabend hatte die extrovertierte Party-"Maus" auch Bruder Tom Kaulitz im Schlepptau. Was gab es in Kufflers Weinzelt zu feiern? Die Abendzeitung war vor Ort mit dabei.

Kaulitz-Twins und Heidi Klum sorgen für Wiesn-Rummel

Für den Kaulitz-Klum-Clan hatte die Oktoberfest-Zeit schon vor dem offiziellen Anstich begonnen. Zwei Tage vor Wiesn-Eröffnung zelebrierte Heidi Klum im Münchner Hofbräuhaus ihr berühmt-berüchtigtes "HeidiFest", bei dem auch ihr Gatte Tom anwesend war. Schwager Bill fehlte bei der Mega-Sause und reiste erst wenige Tage später nach München.

Seither hat die prominente Patchwork-Familie für viel Wiesn-Furore gesorgt: Leni Klum etwa überraschte die Promi-Gäste der Beauty-Wiesn von Beauty-Doc Luise Berger. Mama Heidi sorgte für Begeisterung, als sie zum Gay-Sunday plötzlich in der Bräurosl auftauchte. Und auch Bill und Tom Kaulitz wurden bereits diverse Male auf dem Festgelände gesichtet.

Dieses Jahr feierten die Kaulitz-Zwillinge in Kuflers Weinzelt – sogar mit ihrer eigenen Tequila-Marke "KAA DOS". © Abendzeitung

Am Freitagabend (25. September) erschienen die beiden Tokio-Hotel-Stars in Kufflers Weinzelt, um ihre eigene Tequila-Marke "KAA DOS" zu feiern. Heidi Klum war nicht an der Seite ihres Ehemannes und ihres Schwagers erschienen. Wie die Abendzeitung bereits berichtet hat, dreht die 53-Jährige aktuell neue Folgen für "Germany's Next Topmodel" in München.

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Um 20.15 Uhr erschien die Entourage rund um die prominenten Stargäste - natürlich geschützt durch mehrere Security-Mitarbeiter. Knapp 60 Freunde und Bekannte empfing das Kaulitz-Duo, um die eigene Tequila-Marke „KAA DOS“ zu feiern. Auch für das kulinarische Wohl war ausreichend gesorgt: Neben einem XXL-Eisgekühlter mit Schampus, Wasser und Tequila stand an jedem Tisch eine Brotzeitplatte bereit.

Der Rummel um Bill und Tom Kaulitz in Kufflers Weinzelt war entsprechend hoch. Hunderte Schaulustige und zahlreiche Fotografen tummelten sich in den engen Gängen, um ein Foto von den Tokio-Hotel-Star zu ergattern. Davon ließen sich die Stargäste nicht aus der Ruhe bringen und genossen einen sichtlich entspannten Abend – trotz Fan-Auflauf.