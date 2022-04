Neuer Zoff bei Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc: Anwalt fordert Klarstellung

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc scheinen einfach nicht voneinander loszukommen. Die Ex des Promis-Sohns macht die Beziehung in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" immer wieder zum Thema. Jetzt schaltet sich jedoch ein Anwalt ein und fordert im Namen von Jimi Blue eine Widerrufserklärung. Das ehemalige Bachelor-Babe soll eine Aussage richtigstellen. Doch auf Instagram wehrt sie sich dagegen.

Liebe, Schwangerschaft, Trennung, Schlammschlacht - so könnte man die Beziehung von Promi-Sohn Jimi Blue Ochsenknecht und Bachelor-Babe Yeliz Koc zusammenfassen. Die beiden können offenbar nicht mit-, aber auch nicht ohneeinander. Im Podcast "Bad Boss Moms" spricht die Ex des Ochsenknecht-Sohns immer wieder über die vergangene Liebschaft und die Trennung. Einige Aussagen scheinen dem Verflossenen aber überhaupt nicht zu passen. Über einen Anwalt fordert er jetzt eine Richtigstellung.

Yeliz Koc sauer: Sie erhält Post von Jimi Blue Ochsenknechts Anwalt

Auf Instagram macht Yeliz Koc ihrem Ärger Luft. "Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Einblick, womit ich mich tagtäglich auseinandersetzen muss", schreibt sie in ihrer Story. "Ich soll unter anderem Sachen klarstellen, die ich niemals geäußert habe." Dazu veröffentlicht die 28-Jährige einen Teil des anwaltlichen Schreibens, in dem aufgrund von "unwahren Tatsachenbehauptungen" eine "Widerrufserklärung" gefordert wird.

Widerrufserklärung gefordert: Yeliz Koc widerlegt Behauptung von Jimi Blues Anwalt

Es geht um Aussagen von Yeliz Koc, die den gemeinsamen Trip mit Jimi Blue Ochsenknecht und Tochter Snow Elanie betreffen. Das Ex-Paar war vor einigen Wochen nach Thailand gereist, damit die ehemalige Bachelor-Kandidatin an der Trash-Show "Kampf der Realitystars" teilnehmen kann. Darüber hatte sie auch in ihrem Podcast gesprochen, was jetzt zu dem Anwaltsbrief geführt hat. Es wird gefordert, dass Yeliz die Behauptung, Jimi Blue habe "unbedingt mit Business Class nach Thailand fliegen wollen", richtigstellt.

Allerdings postet Yeliz Koc in ihrer Story auch die angemahnte Aussage aus ihrem Podcast. Dabei wird klar, dass sie nicht behauptet hat, dass ihr Ex ein entsprechendes Ticket verlangt habe. "Ich habe ihm ein Business-Class-Flug gebucht, damit er sich wohlfühlt, wenn er mit nach Thailand kommt", sagte sie in "Bad Boss Moms" über Jimi Blue. Eine entsprechende Widerrufserklärung wird sie wohl nicht veröffentlichen.

Nach Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht: Yeliz Koc spricht über Trennungsgründe

In einer früheren Episode des Podcasts hat Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz über die schwere Zeit, die sie kurz vor der Trennung von Jimi Blue erlebt hat, gesprochen. "Es wurde halt alles als selbstverständlich gesehen", erklärte sie dazu. Vor allem die Geldprobleme, die der schauspielernde Ex in die Beziehung brachte, hätten die TV-Beauty schwer belastet. Sie sei für ihren damaligen Freund extra nach Berlin gezogen. "Er hatte damals die Wohnung rausgesucht, die echt nicht günstig war. Zu der Zeit wusste ich nicht, dass Jimi Schulden hat und deswegen musste ich diese teure Wohnung die ganze Zeit alleine stemmen."

Eifersucht habe für Yeliz Koc in der Beziehung keine Rolle gespielt. "Ich glaube, Jimi war so der einzige Mann, dem ich blind vertraut habe in der Beziehung." Trotzdem sei sein Ausgehverhalten für sie nicht in Ordnung gewesen, was aber eher an den Finanzen gelegen habe. "Mich hat es dann genervt, wenn er Feiern gegangen ist und Geld für Alkohol hatte, aber für den Einkauf keine 50 Euro."

Yeliz Koc betont, dass es nicht den einen Grund gebe, der zur Trennung geführt hat. "Es ist nicht so, dass irgendwer fremdgegangen ist. Es hat dann einfach nicht mehr so richtig gepasst, man hat sich auseinandergelebt." Gerüchte um ein Liebes-Comeback hat Jimi Blue Ochsenknecht vor einiger Zeit dementiert.

Yeliz Koc: Schwieriges Verhältnis zur Ochsenknecht-Familie

Auch das Verhältnis zum restlichen Ochsenknecht-Clan soll für die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht einfach gewesen sein. Vor allem Natascha Ochsenknecht habe sich in die Beziehung eingemischt. "Es war halt so, dass ich nicht mit Jimi zusammen war, sondern gefühlt mit der ganzen Familie."

Aber auch die Mutter von Jimi Blue feuerte bereits zurück und soll eine Anzeige wegen Rufmords gegen Yeliz erstattet haben. Doch bislang habe die Ex-Schwiegertochter noch keine entsprechende Post erhalten, wie sie im Podcast erklärt: "Ich warte immer noch auf einen Brief. Also ich habe von meiner Ex-Schwiegermutter noch keinen Brief bekommen."