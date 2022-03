Vorher-Nachher-Vergleich: So sieht Cheyenne Ochsenknecht ohne aufgespritzten Lippen aus

Lange wurde es gemunkelt, aber stets abgestritten, dass Cheyenne Ochsenknecht für ihre vollen Lippen dem Beauty-Doc regelmäßige Besuche abstattet. Jetzt hat sie es zugegeben und zeigt sich auf Instagram ohne Filler. Aber wie sah sie eigentlich vor den Behandlungen aus?

Diese Geschichte erinnert stark an das öffentliche Debakel um Chiara Ohoven: Ein junges Mädchen lässt sich die Lippen aufspritzen, wird öffentlich darauf angesprochen, erfindet fadenscheinige Ausreden und steht Jahre später doch dazu. Doch dieses Mal handelt es sich nicht um die Tochter der Society-Lady Ute Ohoven, sondern um Cheyenne Ochsenknecht.

Cheyenne Ochsenknecht hat sich Lippen aufgespritzt

Aktuell lässt sich Deutschlands bekannteste Promi-Familie für die Reality-Show "Diese Ochsenknechts" von Kameras im Alltag begleiten. Dabei werden auch mehr oder weniger gut gehütete Geheimnisse gelüftet, wie etwa die Sache mit Cheyennes Lippen. Nachdem sie immer wieder beteuert hatte, ihren Schmollmund nicht aufspritzen zu lassen, erklärte sie in der Sendung, dass sie gelogen habe.

Vor drei Jahren wurde die Ochsenknecht-Tochter von RTL bereits auf ihre neue Erscheinung angesprochen. Damals erklärte sie: "Ich habe nicht nachgeholfen. Es tut mir leid, wenn man krank ist und Antibiotikum nehmen muss, dass die Lippen oder mein Gesicht anschwillt." Diese Ausrede klingt zumindest plausibler als die Begründung von Chiara Ohoven. Die Promi-Tochter hatte Anfang der 2000er erklärt, dass ihre Lippen aufgrund ihrer neuen Haarfarbe voluminöser wirken würden. Später gab sie allerdings zu, dass sie den Schmollmund mithilfe von Fillern bekommen habe.

Cheyenne Ochsenknecht zeigt Foto ohne Lippen-Filler

Auch Cheyenne Ochsenknecht geht inzwischen lockerer mit ihrem gelüfteten Beauty-Geheimnis um. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich jetzt sogar ohne Filler. "Das sind übrigens meine natürlichen Lippen, ohne was drin", schrieb sie zu dem Foto.

Eigenen Angaben zufolge sieht Cheyenne Ochsenknecht so ohne Lippen-Filler aus. © Instagram/cheyennesavannah

Vorher-Nachher-Vergleich: So sah Cheyenne Ochsenknecht früher aus

Doch der jahrelange Gang zum Schönheits-Doc scheint bei der Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht seinen Tribut gefordert zu haben. Die Lippen wirken nach wie vor sehr voluminös und aufgespritzt. Ein Foto aus vergangenen Tagen liefert da ein ganz anderes Bild. So sah Cheyenne Ochsenknecht vor ihrer Beauty-Behandlung aus:

Cheyenne Ochsenknecht mit Mama Natascha bei einer Veranstaltung 2014. © IMAGO / eventfoto54

So sieht die Ochsenknecht-Tochter mit aufgespritzten Lippen aus:

Cheyenne Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week 2020. © BrauerPhotos / F.Seidel

Fans enttäuscht von Beauty-Lüge bei Cheyenne Ochsenknecht

Auf Instagram haben sich bereits einige Follower negativ zu dem Geständnis von Cheyenne Ochsenknecht geäußert. Vor allem die Tatsache, dass sie gelogen hat, wird offenbar nicht so gut aufgefasst. "Wie verlogen kann man eigentlich sein? Ganze Zeit bestreiten, dass du was an den Lippen machen hast lassen und jetzt so. Ich bin so wütend über mich selber, dass ich dir geglaubt habe. Einfach nur dumm von mir", schreibt ein Fan in den Kommentaren.